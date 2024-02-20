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    Anlık Bildirim

    En yeni Warner Bros. filmlerinin adresi BluTV

    BluTV'den yapılan açıklamaya göre Warner Bros. filmlerinin vizyondan sonraki ilk durağı BluTV olacak. BluTV'ye eklenecek Warner Bros. filmleri açıklandı.            
    En yeni Warner Bros. filmlerinin adresi BluTV Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda BluTV'nin tüm hisselerini satın alarak tek sahip olarak yoluna devam eden Warner Bros. Discovery, BluTV üyelerine müjdeyi verdi. Yeni Warner Bros. filmleri sinemadan sonra ilk olarak BluTV platformunda yayınlanacak.

    Vizyona girecek Warner Bros.'un filmleri kısa süre içerisinde BluTV platformunda yayınlanacak. Filmlerin platforma ne kadar sürede ekleneceği açıklanmadı ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre sinema filmleri en erken 5 ay içerisinde dijital platformlarda yayınlanabiliyor.

    BluTV'ye hangi filmler eklenecek?

    Şirketten yapılan açıklamada BluTV'ye eklenecek ilk üç film duyuruldu. filmler Vizyondan sonra ilk kez gösterilecek diğer filmlerin daha sonra duyurulacağı belirtildi. “Shazam! Tanrıların Öfkesi” filmi 28 Şubat'ta, “Kötü Ruh: Uyanış” ve “Flash” filmleri de sonraki aylarda BluTV'de gösterime girecek.

    Harry Potter serisi BluTV'de

    BluTV kütüphanesine eski Warner Bros. yapımı filmleri de eklenmeye başladı. “Harry Potter” serisinin tüm filmlerinin yanı sıra, “Mumyalar”, “Godzilla: Canavarlar Kralı”, “Dunkirk”, “Kara Şövalye Yükseliyor”, “Şeytan”, “Pokemon Dedektif Pikachu”, “Lego”, “Space Jam” gibi birçok dünyaca ünlü film BluTV'de yer alıyor.

    BluTV CEO'su Deniz Şaşmaz Oflaz konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "BluTV'nin sürekli genişleyen kütüphanesine Warner Bros. filmlerini eklemekten heyecan duyuyoruz. Platformumuz hem orijinal hem de lisanslı çok çeşitli 'takip etmeye değer hikayeler' sunuyor. Biz de izleyicilerimize sevilen seriler ve filmlere ek olarak, merakla beklenen ve vizyondan sonra ilk kez gösterilecek filmleri sunmak için sabırsızlanıyoruz. Warner Bros. filmlerini, ülkemizde vizyona girdikten sonra ilk olarak BluTV'de sunabilmek, Warner Bros. Discovery'nin bir parçası olmanın büyük bir avantajı. Bu durum, en iyi yerel hikayeleri dünyanın en iyi küresel içeriğiyle harmanlayarak pazardaki konumumuzu güçlendirmemizi sağlıyor".

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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