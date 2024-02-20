En yeni Warner Bros. filmlerinin adresi BluTV

Vizyona girecek Warner Bros.'un filmleri kısa süre içerisinde BluTV platformunda yayınlanacak. Filmlerin platforma ne kadar sürede ekleneceği açıklanmadı ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre sinema filmleri en erken 5 ay içerisinde dijital platformlarda yayınlanabiliyor.
BluTV'ye hangi filmler eklenecek?
Şirketten yapılan açıklamada BluTV'ye eklenecek ilk üç film duyuruldu. filmler Vizyondan sonra ilk kez gösterilecek diğer filmlerin daha sonra duyurulacağı belirtildi. “Shazam! Tanrıların Öfkesi” filmi 28 Şubat'ta, “Kötü Ruh: Uyanış” ve “Flash” filmleri de sonraki aylarda BluTV'de gösterime girecek.
Harry Potter serisi BluTV'de
BluTV kütüphanesine eski Warner Bros. yapımı filmleri de eklenmeye başladı. “Harry Potter” serisinin tüm filmlerinin yanı sıra, “Mumyalar”, “Godzilla: Canavarlar Kralı”, “Dunkirk”, “Kara Şövalye Yükseliyor”, “Şeytan”, “Pokemon Dedektif Pikachu”, “Lego”, “Space Jam” gibi birçok dünyaca ünlü film BluTV'de yer alıyor.
BluTV CEO'su Deniz Şaşmaz Oflaz konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "BluTV'nin sürekli genişleyen kütüphanesine Warner Bros. filmlerini eklemekten heyecan duyuyoruz. Platformumuz hem orijinal hem de lisanslı çok çeşitli 'takip etmeye değer hikayeler' sunuyor. Biz de izleyicilerimize sevilen seriler ve filmlere ek olarak, merakla beklenen ve vizyondan sonra ilk kez gösterilecek filmleri sunmak için sabırsızlanıyoruz. Warner Bros. filmlerini, ülkemizde vizyona girdikten sonra ilk olarak BluTV'de sunabilmek, Warner Bros. Discovery'nin bir parçası olmanın büyük bir avantajı. Bu durum, en iyi yerel hikayeleri dünyanın en iyi küresel içeriğiyle harmanlayarak pazardaki konumumuzu güçlendirmemizi sağlıyor".Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.