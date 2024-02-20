En yeni Warner Bros. filmlerinin adresi BluTV

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda BluTV'nin tüm hisselerini satın alarak tek sahip olarak yoluna devam eden Warner Bros. Discovery, BluTV üyelerine müjdeyi verdi. Yeni Warner Bros. filmleri sinemadan sonra ilk olarak BluTV platformunda yayınlanacak.

Vizyona girecek Warner Bros.'un filmleri kısa süre içerisinde BluTV platformunda yayınlanacak. Filmlerin platforma ne kadar sürede ekleneceği açıklanmadı ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre sinema filmleri en erken 5 ay içerisinde dijital platformlarda yayınlanabiliyor.

BluTV'ye hangi filmler eklenecek?

Şirketten yapılan açıklamada BluTV'ye eklenecek ilk üç film duyuruldu. filmler Vizyondan sonra ilk kez gösterilecek diğer filmlerin daha sonra duyurulacağı belirtildi. “Shazam! Tanrıların Öfkesi” filmi 28 Şubat'ta, “Kötü Ruh: Uyanış” ve “Flash” filmleri de sonraki aylarda BluTV'de gösterime girecek.

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Harry Potter serisi BluTV'de

BluTV kütüphanesine eski Warner Bros. yapımı filmleri de eklenmeye başladı. “Harry Potter” serisinin tüm filmlerinin yanı sıra, “Mumyalar”, “Godzilla: Canavarlar Kralı”, “Dunkirk”, “Kara Şövalye Yükseliyor”, “Şeytan”, “Pokemon Dedektif Pikachu”, “Lego”, “Space Jam” gibi birçok dünyaca ünlü film BluTV'de yer alıyor.

BluTV CEO'su Deniz Şaşmaz Oflaz konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "BluTV'nin sürekli genişleyen kütüphanesine Warner Bros. filmlerini eklemekten heyecan duyuyoruz. Platformumuz hem orijinal hem de lisanslı çok çeşitli 'takip etmeye değer hikayeler' sunuyor. Biz de izleyicilerimize sevilen seriler ve filmlere ek olarak, merakla beklenen ve vizyondan sonra ilk kez gösterilecek filmleri sunmak için sabırsızlanıyoruz. Warner Bros. filmlerini, ülkemizde vizyona girdikten sonra ilk olarak BluTV'de sunabilmek, Warner Bros. Discovery'nin bir parçası olmanın büyük bir avantajı. Bu durum, en iyi yerel hikayeleri dünyanın en iyi küresel içeriğiyle harmanlayarak pazardaki konumumuzu güçlendirmemizi sağlıyor".

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