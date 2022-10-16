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    En yeni Windows 11 sürümü kısıtlamalar kolayca aşılarak 12 yıllık dizüstü PC'ye yüklendi

    Windows 11 22H2 sürümü TPM/RAM/CPU gibi donanım sınırlamaları kolayca aşılarak çift çekirdekli Intel Core i5-580M işlemciye sahip 12 yıllık Acer Aspire 7740 dizüstü bilgisayara yüklendi.
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    En yeni Windows 11 sürümü 12 yıllık dizüstü PC'ye yüklendi Tam Boyutta Gör
    Reddit kullanıcılarından biri 12 yıllık Acer Aspire 7740 dizüstü bilgisayarına en yeni Windows 11 22H2 işletim sistemini kurmayı başardı. Evet, tahmin edebileceğiniz üzere söz konusu bilgisayar Windows 11'i çalıştıracak gerekli teknik özelliklere sahip değil ancak özel bir yazılım bu sorunu aşmaya yardımcı oldu.

    Acer Aspire 7740 çift çekirdekli Intel Core i5-580M işlemci içeriyor ve TPM 2.0 modülü yok. Yani Windows 11'in resmi gereksinimlerini karşılamıyor. Ancak doğru yazılım kullanarak bu kısıtlamaları aşmak mümkün. Reddit kullanıcısı TPM/RAM/CPU gibi donanım sınırlamalarını atlamayı sağlayan Rufus 3.20'den yardım aldı.

    En yeni Windows 11 sürümü 12 yıllık dizüstü PC'ye yüklendi

    Rufus kısıtlama dinlemiyor

    Microsoft bildiğiniz üzere Windows 11'in TPM yani Güvenilir Platform Modülü desteği olmayan, düşük RAM'li ve eski işlemcilere sahip sistemlere kurulmasını engellemek için bir takım kısıtlamalar uyguluyor. Ancak Rufus'u kullanarak Windows 11 22H2'i çok eski bir bilgisayara bile kurabiliyorsunuz.

    En yeni Windows 11 sürümü 12 yıllık dizüstü PC'ye yüklendi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Haziran ayında birçok eski masaüstü ve dizüstü bilgisayar kullanıcısı cihazlarına Windows 11 22H2 önizleme sürümünü yükleyebilmişti. Üstelik bu sistemler TPM 2.0 modülüne sahip değildi. Microsoft bu hatayı oldukça hızlı bir şekilde düzelterek işletim sisteminin desteklenmeyen sistemlere kurulmasının önüne geçti.
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    slamdunk393 2 gün önce

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