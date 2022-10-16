En yeni Windows 11 sürümü kısıtlamalar kolayca aşılarak 12 yıllık dizüstü PC'ye yüklendi

Acer Aspire 7740 çift çekirdekli Intel Core i5-580M işlemci içeriyor ve TPM 2.0 modülü yok. Yani Windows 11'in resmi gereksinimlerini karşılamıyor. Ancak doğru yazılım kullanarak bu kısıtlamaları aşmak mümkün. Reddit kullanıcısı TPM/RAM/CPU gibi donanım sınırlamalarını atlamayı sağlayan Rufus 3.20'den yardım aldı.
Rufus kısıtlama dinlemiyor
Microsoft bildiğiniz üzere Windows 11'in TPM yani Güvenilir Platform Modülü desteği olmayan, düşük RAM'li ve eski işlemcilere sahip sistemlere kurulmasını engellemek için bir takım kısıtlamalar uyguluyor. Ancak Rufus'u kullanarak Windows 11 22H2'i çok eski bir bilgisayara bile kurabiliyorsunuz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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