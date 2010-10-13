En Yeşil Otobüs: Credo E-Bone

Macar tasarımcı Peter Simon dünyanın en yeşil ulaşım aracı için kolları sıvadı ve ortaya müthiş bir yeşil otobüs çıktı: Credo E-Bone.İnanılmaz bir şekilde 0 emisyonla hareket edebilen bu otobüs, hidrojen yakıt pillerinden elde ettiği enerjiyi lityum-iyon bataryalarında saklayarak içten yanmalı bir motora ihtiyaç duymuyor. Dolayısıyla da en yeşil otobüs ünvanını fazlasıyla hakediyor.
Credo E-Bone'u tasarlayan Peter Simon, otobüsün bataryaları için de çok yaratıcı bir fikir ortaya koymuş. Otobüsün tavanına lityum-iyon bataryaları entegre ederek iç mekan hacmine müdahale etmemeyi başarmış.
Bu yeşil otobüsün hareketi de diğer elektrikli araçlardan farklı bir şekilde sağlanıyor. Dört tekerleğe birden monte edilen ayrı elektrik motorları sayesinde hareket eden E-Bone'u tasarlayan Peter Simon ve ekibindeki mühendisler, ağırlığı azaltmak için otobüsün gövdesinde hafif kompozit plastik malzemeler kullanmışlar.
Her ne kadar konsept olsa da; muhteşem tasarımı ve yüksek teknoloji kullanılan sistemleriyle Credo E-Bone, bizlere akıl ve para bir araya geldiğinde neler yapılabileceğini gösteriyor. Hava kirliliğinin gittikçe arttığı günümüz dünyasında bu tarz yeşil toplu taşıma araçlarının ne kadar önemli olduğu da gün geçtikçe ortaya çıkıyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
[QUOTE]kaç defa uzaylı kulağı gördün [/QUOTE]
@Batuist ne adamsın (:
sanayi de ayarlar cıkma bişeyler
Evet klimalı geldi manların bir kısmı fakat sözde klima.
Otobüsün içi biraz kalabalıklaştığı zaman tabiri caizse klima devre dışı kalıyor.
En ufak bir etkisi bile olmuyor klimanın ayakta yolcu olduğu zaman.
Ancak sadece oturan yolcu varsa yani araçtaki yolcu sayısı koltuk sayısı kadarsa sorun yok.
Fakat ne işe gidişde nede akşam iş çıkışında 20 senedir ayakta yolcu olmayan otobüs gömedim kendi hattımda.
Artı otobüsün iç dizaynını millet otursun diye değil ayakta beklesin diye tasarlamışlar..