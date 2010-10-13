En Yeşil Otobüs: Credo E-Bone

Macar tasarımcı Peter Simon dünyanın en yeşil ulaşım aracı için kolları sıvadı ve ortaya müthiş bir yeşil otobüs çıktı: Credo E-Bone.İnanılmaz bir şekilde 0 emisyonla hareket edebilen bu otobüs, hidrojen yakıt pillerinden elde ettiği enerjiyi lityum-iyon bataryalarında saklayarak içten yanmalı bir motora ihtiyaç duymuyor. Dolayısıyla da en yeşil otobüs ünvanını fazlasıyla hakediyor.

Credo E-Bone'u tasarlayan Peter Simon, otobüsün bataryaları için de çok yaratıcı bir fikir ortaya koymuş. Otobüsün tavanına lityum-iyon bataryaları entegre ederek iç mekan hacmine müdahale etmemeyi başarmış.

Bu yeşil otobüsün hareketi de diğer elektrikli araçlardan farklı bir şekilde sağlanıyor. Dört tekerleğe birden monte edilen ayrı elektrik motorları sayesinde hareket eden E-Bone'u tasarlayan Peter Simon ve ekibindeki mühendisler, ağırlığı azaltmak için otobüsün gövdesinde hafif kompozit plastik malzemeler kullanmışlar.

Her ne kadar konsept olsa da; muhteşem tasarımı ve yüksek teknoloji kullanılan sistemleriyle Credo E-Bone, bizlere akıl ve para bir araya geldiğinde neler yapılabileceğini gösteriyor. Hava kirliliğinin gittikçe arttığı günümüz dünyasında bu tarz yeşil toplu taşıma araçlarının ne kadar önemli olduğu da gün geçtikçe ortaya çıkıyor.