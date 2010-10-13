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En Yeşil Otobüs: Credo E-Bone

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,2b
1
43
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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En Yeşil Otobüs: Credo E-Bone
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Macar tasarımcı Peter Simon dünyanın en yeşil ulaşım aracı için kolları sıvadı ve ortaya müthiş bir yeşil otobüs çıktı: Credo E-Bone.İnanılmaz bir şekilde 0 emisyonla hareket edebilen bu otobüs, hidrojen yakıt pillerinden elde ettiği enerjiyi lityum-iyon bataryalarında saklayarak içten yanmalı bir motora ihtiyaç duymuyor. Dolayısıyla da en yeşil otobüs ünvanını fazlasıyla hakediyor.

Credo E-Bone'u tasarlayan Peter Simon, otobüsün bataryaları için de çok yaratıcı bir fikir ortaya koymuş. Otobüsün tavanına lityum-iyon bataryaları entegre ederek iç mekan hacmine müdahale etmemeyi başarmış.

Bu yeşil otobüsün hareketi de diğer elektrikli araçlardan farklı bir şekilde sağlanıyor. Dört tekerleğe birden monte edilen ayrı elektrik motorları sayesinde hareket eden E-Bone'u tasarlayan Peter Simon ve ekibindeki mühendisler, ağırlığı azaltmak için otobüsün gövdesinde hafif kompozit plastik malzemeler kullanmışlar.

Her ne kadar konsept olsa da; muhteşem tasarımı ve yüksek teknoloji kullanılan sistemleriyle Credo E-Bone, bizlere akıl ve para bir araya geldiğinde neler yapılabileceğini gösteriyor. Hava kirliliğinin gittikçe arttığı günümüz dünyasında bu tarz yeşil toplu taşıma araçlarının ne kadar önemli olduğu da gün geçtikçe ortaya çıkıyor.

En Yeşil Otobüs: Credo E-Bone
Tam Boyutta Gör
En Yeşil Otobüs: Credo E-Bone
Tam Boyutta Gör
En Yeşil Otobüs: Credo E-Bone
Tam Boyutta Gör
En Yeşil Otobüs: Credo E-Bone
Tam Boyutta Gör
En Yeşil Otobüs: Credo E-Bone
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ferhatserif 2 yıl
5 tonluk pili tavana koymakla doğru yapmamışlar, virajlarda otobüsün yan yatacağı kesin
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Can39 7 yıl
Birak enerjiyi kac kisi aliyor hesabi dondugu icin bizde zor.
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-Pisagor- 7 yıl
O nasıl otobüs sanki bilgisayar oyunlardından fırlamış gibi.
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DH Misafiri 9 yıl
BUNE YAA ANDROİD Mİ BU (:
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South Korea 7 yıl
konu dışındaki otobüs maketi konusunu ararken burayı buldum
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Megavolt 9 yıl
Bostancı-Üsküdar hattına koyumuşlar:)
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erdekuru 9 yıl
otobüsün yeşil kenarlarını görünce nedense "aha nvidia nın otobüsü bu" dedim. nvidia haberlerini çok okumaktan herhalde :)
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DeistSuat 9 yıl
[QUOTE]aynaları uzaylı kulagına benziyor tasarımı güzel ama[/QUOTE]
[QUOTE]kaç defa uzaylı kulağı gördün [/QUOTE]
@Batuist ne adamsın (:
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alpa07 9 yıl
oc yapsak belki dayanı :D :D : D (-_-)
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tandem_78 9 yıl
enteresan
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aspirin_00 9 yıl
böcekten esinlenerek tasarlanmışsanki tırtıl misali türkiyede bu otobüs iş görmez yolcu koltuklarına bakın millet ayakta gidecek sanırım :D
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oktayd 9 yıl

aspirin_00

böcekten esinlenerek tasarlanmışsanki tırtıl misali türkiyede bu otobüs iş görmez yolcu koltuklarına bakın millet ayakta gidecek sanırım :D


sanayi de ayarlar cıkma bişeyler
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korsanzeki168 9 yıl
bu sadece tasarım yol için biraz fazla uçuk bide 55 kişilik otobüse iş çıkışı ankarada man ların sadece kapı basamaklarına 6 yada 7 kişi sıgıyyor ögle elektirikli 55kişilik otobüsler burda yani türkiyede metrobüs gibi patlar türk insanına özel dizany lazım ankarada ben 345 mersedeslerden ve nlg manlardan memnunum yenilerde klimalı geldi zaten bide rampada 100den fazla insan varken canavar gibi cekiyor sıhiye pursaklar hattında bu hatta tek cekmeyen arac oda ikarus ses var içrat yok bide eksoz dumanını içeri veriyor
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anilxx92 9 yıl

korsanzeki168

bu sadece tasarım yol için biraz fazla uçuk bide 55 kişilik otobüse iş çıkışı ankarada man ların sadece kapı basamaklarına 6 yada 7 kişi sıgıyyor ögle elektirikli 55kişilik otobüsler burda yani türkiyede metrobüs gibi patlar türk insanına özel dizany lazım ankarada ben 345 mersedeslerden ve nlg manlardan memnunum yenilerde klimalı geldi zaten bide rampada 100den fazla insan varken canavar gibi cekiyor sıhiye pursaklar hattında bu hatta tek cekmeyen arac oda ikarus ses var içrat yok bide eksoz dumanını içeri veriyor

Evet klimalı geldi manların bir kısmı fakat sözde klima.
Otobüsün içi biraz kalabalıklaştığı zaman tabiri caizse klima devre dışı kalıyor.
En ufak bir etkisi bile olmuyor klimanın ayakta yolcu olduğu zaman.
Ancak sadece oturan yolcu varsa yani araçtaki yolcu sayısı koltuk sayısı kadarsa sorun yok.
Fakat ne işe gidişde nede akşam iş çıkışında 20 senedir ayakta yolcu olmayan otobüs gömedim kendi hattımda.
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Batuist 9 yıl
Arka lastiğin utanılacak bir tarafı mı var acaba?? neden öyle kapatmışlar??
Artı otobüsün iç dizaynını millet otursun diye değil ayakta beklesin diye tasarlamışlar..
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Guest-BFEC10673 9 yıl
Bu otobüs Türkiye'ye gelse diye söze başlayan arkadaşlar; bu otobüs Türkiye'ye gelmez merak etmeyin.
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