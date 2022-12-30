Yılın kaybedeni Elon Musk: En zengin teknoloji liderleri 2022’de 400 milyar dolar kaybetti

Tam Boyutta Gör 2022 yılı teknoloji ve endüstri için zorlu geçen bir yıl olurken aynı zamanda teknoloji şirketlerinin liderleri için de oldukça çetrefilli geçen bir yıl oldu. Önde gelen teknoloji şirketlerinin kurucuları veya CEO’ları yıl boyunca servetlerinden 400 milyar dolardan daha fazlasını kaybetti.

2022 yılının teknoloji sektörünü vuran detayları sadece ekonomik faktörler değil. Tedarik zincirinde yaşanan sorunlar, yüksek faiz, yüksek enflasyon, tüketici taleplerinin düşmesi ve bunun gibi etmenler firmaları olumsuz yönde etkiledi. Pandemi döneminde teknoloji şirketlerine pompalanan yatırımlar ve çok yüksek tüketici talepleri sonucunda Apple ve Microsoft gibi firmalar 2 trilyon dolar değerine erişmiş, Tesla bir otomobil üreticisi olmasına rağmen çok yüksek hisse senedi değeri elde etmişti. Bu günler ise sona erdi ve şimdi kayıpları sayma zamanı.

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Milyarderlerin kaybettiği para Norveç’in milli geliri kadar

Tam Boyutta Gör Bloomberg Billionaire's Index'e göre Tesla CEO'su Elon Musk, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Meta'dan Mark Zuckerberg, Amazon'dan Jeff Bezos ve Alphabet'ten Larry Page ve Sergey Brin Ocak ayından bu yana servetlerinden toplam 427 milyar dolar kaybetti. Bu miktar Norveç’in milli geliriyle neredeyse aynı. Milyarderlerin kaybettiği 427 milyar dolar, Türkiye’nin milli gelirinin neredeyse yarısıyken Yunanistan’ın 2 katından fazla.

Yılın kaybedeni Elon Musk

Tam Boyutta Gör Endekse göre Elon Musk'ın serveti, 140 milyar doları aşan bir kayıpla bu yıl en çok etkilenen oldu. Kendisini Tesla, SpaceX ve Twitter’dan bildiğimiz Musk, dünyanın en zengin insanı unvanını yaşadığı kayıplarla Fransız milyarder Bernard Arnault'a kaptırdı.

Öte yandan Jeff Bezos, Amazon’un 1 trilyon dolar kaybeden ilk şirket olması ve ardından düşen hisse senetleri yüzünden servetinden 86 milyar dolar kaybetti. Metaverse’e olan amansız tutkusu Faceboook’un kurucusu Mark Zuckerberg’ü derinden etkiledi. Meta’nın hisse fiyatları bu yıl yüzde 66 düşerken Zuckerberg, servetinden 81 milyar dolar kaybetti. Bu düşü yüzünden milyarder isim Bloomberg'in Milyarder Listesi'ndeki ilk 10'daki yerini kaybetti.

Alphabet'ten Larry Page ve Sergey Brin gibi diğer tanınmış teknoloji milyarderleri toplam 92 milyar dolar kaybederken, Microsoft'un kurucusu Bill Gates 2022'de yaklaşık 30 milyar dolar kaybetti. Elbette teknoloji dünyasının etkilenenlere bu insanlarla sınırlı değil. Genellikle teknoloji firmalarının olduğu Nasdaq 100 piyasası, yılın başından bu yana yüzde 41 düştü.

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