Yılın kaybedeni Elon Musk: En zengin teknoloji liderleri 2022’de 400 milyar dolar kaybetti

2022 yılının teknoloji sektörünü vuran detayları sadece ekonomik faktörler değil. Tedarik zincirinde yaşanan sorunlar, yüksek faiz, yüksek enflasyon, tüketici taleplerinin düşmesi ve bunun gibi etmenler firmaları olumsuz yönde etkiledi. Pandemi döneminde teknoloji şirketlerine pompalanan yatırımlar ve çok yüksek tüketici talepleri sonucunda Apple ve Microsoft gibi firmalar 2 trilyon dolar değerine erişmiş, Tesla bir otomobil üreticisi olmasına rağmen çok yüksek hisse senedi değeri elde etmişti. Bu günler ise sona erdi ve şimdi kayıpları sayma zamanı.
Milyarderlerin kaybettiği para Norveç’in milli geliri kadar
Yılın kaybedeni Elon Musk
Öte yandan Jeff Bezos, Amazon’un 1 trilyon dolar kaybeden ilk şirket olması ve ardından düşen hisse senetleri yüzünden servetinden 86 milyar dolar kaybetti. Metaverse’e olan amansız tutkusu Faceboook’un kurucusu Mark Zuckerberg’ü derinden etkiledi. Meta’nın hisse fiyatları bu yıl yüzde 66 düşerken Zuckerberg, servetinden 81 milyar dolar kaybetti. Bu düşü yüzünden milyarder isim Bloomberg'in Milyarder Listesi'ndeki ilk 10'daki yerini kaybetti.
Alphabet'ten Larry Page ve Sergey Brin gibi diğer tanınmış teknoloji milyarderleri toplam 92 milyar dolar kaybederken, Microsoft'un kurucusu Bill Gates 2022'de yaklaşık 30 milyar dolar kaybetti. Elbette teknoloji dünyasının etkilenenlere bu insanlarla sınırlı değil. Genellikle teknoloji firmalarının olduğu Nasdaq 100 piyasası, yılın başından bu yana yüzde 41 düştü.Kaynakça https://finance.yahoo.com/news/world-richest-tech-execs-lose-150050928.html https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?most_recent_value_desc=true Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d