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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Engin Günaydın'ın başrolünde olduğu Gain dizisi 10 Bin Adım yayınlandı

    Acun Ilıcalı'nın yerel video akış platformunun ardından duyurulan dikey formatlı yerli içerik platformu Gain'in ilk yapımlarından olan 10 Bin Adım yayınlandı.
    51 dk.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Engin Günaydın'ın başrolünde olduğu Gain dizisi 10 Bin Adım yayınlandı
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    Geçtiğimiz aylarda duyurulan yalnızca mobil cihazlarda erişime açılan dikey formatta dizi ve filmlerin bulunacağı yerli içerik platformu Gain'in ilk yapımlarından 10 Bin Adım'dan ilk fragman paylaşıldı ve dizinin kendisi de yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Yerli dijital içerik platformu Gain ücretsiz olarak yayın hayatına başladı"

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    Bugün sabah saatlerinde ücretsiz bir şekilde yayın hayatına başlayan Gain'in ilk dizilerinden biri olan On Bin Adım da geçtiğimiz saatlerde erişime açıldı. 10 Bin Adım'ın başrolünde, şu sıralar Haluk Bilginer gibi video akış platformlarında yüzünü çok görmeye başladığımız Engin Günaydın bulunuyor. Engin Günaydın'a ise Devin Özgür Çınar eşlik ediyor. 

    Dizinin senaristliğini de yine başroldeki isim olan Devin Özgür Çınar üstleniyor. Yönetmenliğini ise Duygu Güzelmeriç üstleniyor. Dizinin konusu ise şöyle: İki eski sevgili her gün birlikte 10 Bin Adım atmaya karar verir. Olaylar gelişir.

    Şu anda dizinin yalnızca iki bölümü bulunuyor ve her bölüm yaklaşık olarak 10 dakika uzunluğunda. Dizi için yayınlanan fragmanı aşağıda bulabilirsiniz. 



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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    fotifoti

    bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm

    1 saat önce
    ccc231

    guzel

    4 saat önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    5 saat önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    13 saat önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    1 gün önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    1 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    1 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    1 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    1 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    231407 (Barış Özdemir) 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    çok iyi dijitalleşmeye devam millet durmak yok
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