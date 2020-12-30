Engin Günaydın'ın başrolünde olduğu Gain dizisi 10 Bin Adım yayınlandı

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Geçtiğimiz aylarda duyurulan yalnızca mobil cihazlarda erişime açılan dikey formatta dizi ve filmlerin bulunacağı yerli içerik platformu Gain'in ilk yapımlarından 10 Bin Adım'dan ilk fragman paylaşıldı ve dizinin kendisi de yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "Yerli dijital içerik platformu Gain ücretsiz olarak yayın hayatına başladı"

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Bugün sabah saatlerinde ücretsiz bir şekilde yayın hayatına başlayan Gain'in ilk dizilerinden biri olan On Bin Adım da geçtiğimiz saatlerde erişime açıldı. 10 Bin Adım'ın başrolünde, şu sıralar Haluk Bilginer gibi video akış platformlarında yüzünü çok görmeye başladığımız Engin Günaydın bulunuyor. Engin Günaydın'a ise Devin Özgür Çınar eşlik ediyor.

Dizinin senaristliğini de yine başroldeki isim olan Devin Özgür Çınar üstleniyor. Yönetmenliğini ise Duygu Güzelmeriç üstleniyor. Dizinin konusu ise şöyle: İki eski sevgili her gün birlikte 10 Bin Adım atmaya karar verir. Olaylar gelişir.

Şu anda dizinin yalnızca iki bölümü bulunuyor ve her bölüm yaklaşık olarak 10 dakika uzunluğunda. Dizi için yayınlanan fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

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