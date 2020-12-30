Yerli dijital içerik platformu Gain ücretsiz olarak yayın hayatına başladı

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Yeni yıla yeni bir dijital içerik platformuyla giriyoruz. Yerli kısa içerik platformu Gain yayın hayatına başladı. Gain şu an ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Gain'i iOS ve Android cihazlarınızda ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Yakın zamanda akıllı TV'lerde de kullanılabilecek. Gain, genellikle dikey formatta hazırlanmış kısa diziler, filmler, belgeseller, müzik videoları, haber programları ve eğlence programları içeriyor. İçerikler maksimum 10 dakika uzunluğunda.

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Dikey formatlı yerli dijital içerik platformu Gain, 30 Aralık'ta yayına başlıyor

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Gain'in keşfet ekranındaki yapay zeka özelliği sayesinde izlediklerinize ve rutininize göre öneriler sunuyor. Gain sadece beğendiğiniz içeriklere göre akış sunmakla kalmaz, aynı zamanda işe gidip gelme, yemeğe çıkma, mola gibi günlük rutinlerinize harcadığınız zamanı da ölçerek ona uygun alternatif içerikler sağlar. Böylece günün her farklı anında harcadığınız zamana ve içerik tercihlerinize uygun bir akışla karşılaşırsınız.

Ayrıca Bkz. "Exxen'in aylık abonelik ücreti belli oldu"

Gain'de canlı yayınlar da olacak. Yarın Mücbir Yılbaşı programı canlı olarak yayınlanacak. 31 Aralık saat 21.30'de Bartu Küçükçağlayan ve Melilşah Altuntaş yılbaşını kutlayacak.

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Gain’de neler var?

10 Bin Adım

İki eski sevgili her gün birlikte 10 Bin Adım atmaya karar verir. Olaylar gelişir. Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar başrolde.

İki eski sevgili her gün birlikte 10 Bin Adım atmaya karar verir. Olaylar gelişir. Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar başrolde. Vedat Milor ile En İyisi

Türkiye’nin ünlü gurmesi Vedat Milor, ünlü sosyal medya anketlerini Gain’de sürdürüyor. İlk bölümün zor sorusu: Kayseri pastırması mı? Kastamonu pastırması mı?

Türkiye’nin ünlü gurmesi Vedat Milor, ünlü sosyal medya anketlerini Gain’de sürdürüyor. İlk bölümün zor sorusu: Kayseri pastırması mı? Kastamonu pastırması mı? İstanbul Hesabı

Kısıtlı bütçeyle İstanbul’u dolu dolu yaşayıp, gezip, uygun bütçeyle lezzetli şeyler yiyip içmek mümkün mü? Ahmet Mümtaz Taylan’la İstanbul Hesabı, Ocak’ta Gain’de.

Oyunlar Holding

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Can Bonomo, Can Temiz ve Can Sungur'un, akla gelebilecek her türlü oyunu; el emeği kostüm ve amatör DIY objeler eşliğinde, konuklarıyla beraber oynayacağı Oyunlar Holding, Ocak’ta Gain’de.

Can Bonomo, Can Temiz ve Can Sungur'un, akla gelebilecek her türlü oyunu; el emeği kostüm ve amatör DIY objeler eşliğinde, konuklarıyla beraber oynayacağı Oyunlar Holding, Ocak’ta Gain’de. Terapist

Beş zanlı. Bir doktor. Gizemli bir cinayet. Ocak ayı içerisinde yayınlanacak.

Bir Şifa Bağımlısının İtirafları

Bir MFÖ Belgeseli: Ele Güne Karşı

Ele Gu¨ne Kars¸ı, MFO¨’nu¨n daha o¨nce hic¸bir yerde yayınlanmamıs¸ go¨ru¨ntu¨leri ve belgesel ic¸in c¸ekilen o¨zel ro¨portajlarıyla Ocak’ta Gain’de!

Ele Gu¨ne Kars¸ı, MFO¨’nu¨n daha o¨nce hic¸bir yerde yayınlanmamıs¸ go¨ru¨ntu¨leri ve belgesel ic¸in c¸ekilen o¨zel ro¨portajlarıyla Ocak’ta Gain’de! Bir Daha Söyle

Bildiğiniz şarkılar hiç bilmediğiniz hallerde. Bir Daha Söyle yakında Gain’de.

Bildiğiniz şarkılar hiç bilmediğiniz hallerde. Bir Daha Söyle yakında Gain’de. Beni Kendimden Koru

Tarsus’un namıdiğer CG motor ustası Kemal Usta ve etrafında şekillenmiş CG kültürü yıllardır büyüyerek devam ediyor. Daha önce hiç görmediğiniz bir motor yarışına hazır mısınız?

Tarsus’un namıdiğer CG motor ustası Kemal Usta ve etrafında şekillenmiş CG kültürü yıllardır büyüyerek devam ediyor. Daha önce hiç görmediğiniz bir motor yarışına hazır mısınız? Ablam

Elif Türkölmez’in ‘Anne Kız Harikasın’ kitabından uyarlanan yönetmenliğini Burcu Aykar’ın yaptığı bir kısa film.

Elif Türkölmez’in ‘Anne Kız Harikasın’ kitabından uyarlanan yönetmenliğini Burcu Aykar’ın yaptığı bir kısa film. Akide

Hayatta kalmanın bedeli, yaşamaya devam etmektir. Hakan Günday’ın ‘Az’ romanından uyarlanan, dünya çapındaki farklı festivallerde 10’a yakın ödülün sahibi olan Hande Türkel’in yönetmenliğini yaptığı kısa film.

Hayatta kalmanın bedeli, yaşamaya devam etmektir. Hakan Günday’ın ‘Az’ romanından uyarlanan, dünya çapındaki farklı festivallerde 10’a yakın ödülün sahibi olan Hande Türkel’in yönetmenliğini yaptığı kısa film. Kutlama

Doğayı ve hayvanları seven 5 yaşındaki Leyla’nın evlerinin bahçesinde Kurban Bayramı’nda kesilmeyi bekleyen koyunu kurtarmak için bir fikri vardır. Elif Sözen’in yazıp yönettiği kısa film.

Doğayı ve hayvanları seven 5 yaşındaki Leyla’nın evlerinin bahçesinde Kurban Bayramı’nda kesilmeyi bekleyen koyunu kurtarmak için bir fikri vardır. Elif Sözen’in yazıp yönettiği kısa film. Kamyon

Kendisine emanet edilen kamyonla şehirler arası uzun bir yola koyulan Besin, motor arızası sebebiyle Anadolu’nun bağrında, ıssız bir yolda kalakalır. Besim’in yanmasından korktuğu kamyona tamirci bulma arayışı gitgide daha karmaşık bir hal alır.

Kendisine emanet edilen kamyonla şehirler arası uzun bir yola koyulan Besin, motor arızası sebebiyle Anadolu’nun bağrında, ıssız bir yolda kalakalır. Besim’in yanmasından korktuğu kamyona tamirci bulma arayışı gitgide daha karmaşık bir hal alır. Türkiye Aşı Tarihi

Türkiye’de Osmanlı döneminden bu yana aşı için yapılan çalışmaları ve eğitimleri bu videoda bulacaksınız.

Türkiye’de Osmanlı döneminden bu yana aşı için yapılan çalışmaları ve eğitimleri bu videoda bulacaksınız. Diğer içeriklerden bazıları: Silikon Valisi, Şokopop, Cep Hikayeleri, Dertleşme, TuzBiber, Ele Güne Karşı MFÖ Belgeseli, The Collapse, Sophia World, Hashtag, I Follow You, Ausstieg Rechts, Gerry’s Garden, Cocodrillo, Re-Entry.

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