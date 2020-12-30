Yerli dijital içerik platformu Gain ücretsiz olarak yayın hayatına başladı

Yeni yıla yeni bir dijital içerik platformuyla giriyoruz. Yerli kısa içerik platformu Gain yayın hayatına başladı. Gain şu an ücretsiz olarak kullanılabiliyor.
Gain'i iOS ve Android cihazlarınızda ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Yakın zamanda akıllı TV'lerde de kullanılabilecek. Gain, genellikle dikey formatta hazırlanmış kısa diziler, filmler, belgeseller, müzik videoları, haber programları ve eğlence programları içeriyor. İçerikler maksimum 10 dakika uzunluğunda.İlginizi Çekebilir Dikey formatlı yerli dijital içerik platformu Gain, 30 Aralık'ta yayına başlıyor
Gain'in keşfet ekranındaki yapay zeka özelliği sayesinde izlediklerinize ve rutininize göre öneriler sunuyor. Gain sadece beğendiğiniz içeriklere göre akış sunmakla kalmaz, aynı zamanda işe gidip gelme, yemeğe çıkma, mola gibi günlük rutinlerinize harcadığınız zamanı da ölçerek ona uygun alternatif içerikler sağlar. Böylece günün her farklı anında harcadığınız zamana ve içerik tercihlerinize uygun bir akışla karşılaşırsınız.
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Gain'de canlı yayınlar da olacak. Yarın Mücbir Yılbaşı programı canlı olarak yayınlanacak. 31 Aralık saat 21.30'de Bartu Küçükçağlayan ve Melilşah Altuntaş yılbaşını kutlayacak.
Gain’de neler var?
- 10 Bin Adım
İki eski sevgili her gün birlikte 10 Bin Adım atmaya karar verir. Olaylar gelişir. Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar başrolde.
- Vedat Milor ile En İyisi
Türkiye’nin ünlü gurmesi Vedat Milor, ünlü sosyal medya anketlerini Gain’de sürdürüyor. İlk bölümün zor sorusu: Kayseri pastırması mı? Kastamonu pastırması mı?
- İstanbul Hesabı
- Kısıtlı bütçeyle İstanbul’u dolu dolu yaşayıp, gezip, uygun bütçeyle lezzetli şeyler yiyip içmek mümkün mü? Ahmet Mümtaz Taylan’la İstanbul Hesabı, Ocak’ta Gain’de.
- Oyunlar Holding
Can Bonomo, Can Temiz ve Can Sungur'un, akla gelebilecek her türlü oyunu; el emeği kostüm ve amatör DIY objeler eşliğinde, konuklarıyla beraber oynayacağı Oyunlar Holding, Ocak’ta Gain’de.
- Terapist
Beş zanlı. Bir doktor. Gizemli bir cinayet. Ocak ayı içerisinde yayınlanacak.
- Bir Şifa Bağımlısının İtirafları
- Bir MFÖ Belgeseli: Ele Güne Karşı
Ele Gu¨ne Kars¸ı, MFO¨’nu¨n daha o¨nce hic¸bir yerde yayınlanmamıs¸ go¨ru¨ntu¨leri ve belgesel ic¸in c¸ekilen o¨zel ro¨portajlarıyla Ocak’ta Gain’de!
- Bir Daha Söyle
Bildiğiniz şarkılar hiç bilmediğiniz hallerde. Bir Daha Söyle yakında Gain’de.
- Beni Kendimden Koru
Tarsus’un namıdiğer CG motor ustası Kemal Usta ve etrafında şekillenmiş CG kültürü yıllardır büyüyerek devam ediyor. Daha önce hiç görmediğiniz bir motor yarışına hazır mısınız?
- Ablam
Elif Türkölmez’in ‘Anne Kız Harikasın’ kitabından uyarlanan yönetmenliğini Burcu Aykar’ın yaptığı bir kısa film.
- Akide
Hayatta kalmanın bedeli, yaşamaya devam etmektir. Hakan Günday’ın ‘Az’ romanından uyarlanan, dünya çapındaki farklı festivallerde 10’a yakın ödülün sahibi olan Hande Türkel’in yönetmenliğini yaptığı kısa film.
- Kutlama
Doğayı ve hayvanları seven 5 yaşındaki Leyla’nın evlerinin bahçesinde Kurban Bayramı’nda kesilmeyi bekleyen koyunu kurtarmak için bir fikri vardır. Elif Sözen’in yazıp yönettiği kısa film.
- Kamyon
Kendisine emanet edilen kamyonla şehirler arası uzun bir yola koyulan Besin, motor arızası sebebiyle Anadolu’nun bağrında, ıssız bir yolda kalakalır. Besim’in yanmasından korktuğu kamyona tamirci bulma arayışı gitgide daha karmaşık bir hal alır.
- Türkiye Aşı Tarihi
Türkiye’de Osmanlı döneminden bu yana aşı için yapılan çalışmaları ve eğitimleri bu videoda bulacaksınız.
- Diğer içeriklerden bazıları: Silikon Valisi, Şokopop, Cep Hikayeleri, Dertleşme, TuzBiber, Ele Güne Karşı MFÖ Belgeseli, The Collapse, Sophia World, Hashtag, I Follow You, Ausstieg Rechts, Gerry’s Garden, Cocodrillo, Re-Entry.
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Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider
bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm
guzel
lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?
salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be
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