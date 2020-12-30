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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli dijital içerik platformu Gain ücretsiz olarak yayın hayatına başladı

    Kısa dizi ve filmlere ev sahipliği yapan dijital içerik platformu Gain, yayına başladı. Gain'i mobil cihazlarınızdan ücretsiz olarak seyredebilirsiniz. Gain'de bulunan içeriklerin tamamı haberimizde.
    1 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    6

    Yeni yıla yeni bir dijital içerik platformuyla giriyoruz. Yerli kısa içerik platformu Gain yayın hayatına başladı. Gain şu an ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

    Gain'i iOS ve Android cihazlarınızda ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Yakın zamanda akıllı TV'lerde de kullanılabilecek. Gain, genellikle dikey formatta hazırlanmış kısa diziler, filmler, belgeseller, müzik videoları, haber programları ve eğlence programları içeriyor. İçerikler maksimum 10 dakika uzunluğunda.

    İlginizi Çekebilir Avatar Dikey formatlı yerli dijital içerik platformu Gain, 30 Aralık'ta yayına başlıyor

    Gain'in keşfet ekranındaki yapay zeka özelliği sayesinde izlediklerinize ve rutininize göre öneriler sunuyor. Gain sadece beğendiğiniz içeriklere göre akış sunmakla kalmaz, aynı zamanda işe gidip gelme, yemeğe çıkma, mola gibi günlük rutinlerinize harcadığınız zamanı da ölçerek ona uygun alternatif içerikler sağlar. Böylece günün her farklı anında harcadığınız zamana ve içerik tercihlerinize uygun bir akışla karşılaşırsınız.

    Ayrıca Bkz. "Exxen'in aylık abonelik ücreti belli oldu"

    Gain'de canlı yayınlar da olacak. Yarın Mücbir Yılbaşı programı canlı olarak yayınlanacak. 31 Aralık saat 21.30'de Bartu Küçükçağlayan ve Melilşah Altuntaş yılbaşını kutlayacak.

    Gain’de neler var?

    • 10 Bin Adım
      İki eski sevgili her gün birlikte 10 Bin Adım atmaya karar verir. Olaylar gelişir.  Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar başrolde.
    • Vedat Milor ile En İyisi
      Türkiye’nin ünlü gurmesi Vedat Milor, ünlü sosyal medya anketlerini Gain’de sürdürüyor. İlk bölümün zor sorusu: Kayseri pastırması mı? Kastamonu pastırması mı?
    • İstanbul Hesabı

    • Kısıtlı bütçeyle İstanbul’u dolu dolu yaşayıp, gezip, uygun bütçeyle lezzetli şeyler yiyip içmek mümkün mü? Ahmet Mümtaz Taylan’la İstanbul Hesabı, Ocak’ta Gain’de.
    • Oyunlar Holding

      Can Bonomo, Can Temiz ve Can Sungur'un, akla gelebilecek her türlü oyunu; el emeği kostüm ve amatör DIY objeler eşliğinde, konuklarıyla beraber oynayacağı Oyunlar Holding, Ocak’ta Gain’de.
    • Terapist
      Beş zanlı. Bir doktor. Gizemli bir cinayet. Ocak ayı içerisinde yayınlanacak.

    • Bir Şifa Bağımlısının İtirafları

    • Bir MFÖ Belgeseli: Ele Güne Karşı
      Ele Gu¨ne Kars¸ı, MFO¨’nu¨n daha o¨nce hic¸bir yerde yayınlanmamıs¸ go¨ru¨ntu¨leri ve belgesel ic¸in c¸ekilen o¨zel ro¨portajlarıyla Ocak’ta Gain’de!
    • Bir Daha Söyle
      Bildiğiniz şarkılar hiç bilmediğiniz hallerde. Bir Daha Söyle yakında Gain’de.
    • Beni Kendimden Koru
      Tarsus’un namıdiğer CG motor ustası Kemal Usta ve etrafında şekillenmiş CG kültürü yıllardır büyüyerek devam ediyor. Daha önce hiç görmediğiniz bir motor yarışına hazır mısınız?
    • Ablam
      Elif Türkölmez’in ‘Anne Kız Harikasın’ kitabından uyarlanan yönetmenliğini Burcu Aykar’ın yaptığı bir kısa film.
    • Akide
      Hayatta kalmanın bedeli, yaşamaya devam etmektir. Hakan Günday’ın ‘Az’ romanından uyarlanan, dünya çapındaki farklı festivallerde 10’a yakın ödülün sahibi olan Hande Türkel’in yönetmenliğini yaptığı kısa film.
    • Kutlama
      Doğayı ve hayvanları seven 5 yaşındaki Leyla’nın evlerinin bahçesinde Kurban Bayramı’nda kesilmeyi bekleyen koyunu kurtarmak için bir fikri vardır. Elif Sözen’in yazıp yönettiği kısa film.
    • Kamyon
      Kendisine emanet edilen kamyonla şehirler arası uzun bir yola koyulan Besin, motor arızası sebebiyle Anadolu’nun bağrında, ıssız bir yolda kalakalır. Besim’in yanmasından korktuğu kamyona tamirci bulma arayışı gitgide daha karmaşık bir hal alır.
    • Türkiye Aşı Tarihi
      Türkiye’de Osmanlı döneminden bu yana aşı için yapılan çalışmaları ve eğitimleri bu videoda bulacaksınız.
    • Diğer içeriklerden bazıları: Silikon Valisi, Şokopop, Cep Hikayeleri, Dertleşme, TuzBiber, Ele Güne Karşı MFÖ Belgeseli, The Collapse, Sophia World, Hashtag, I Follow You, Ausstieg Rechts, Gerry’s Garden, Cocodrillo, Re-Entry.

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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    fotifoti

    bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm

    57 dakika önce
    ccc231

    guzel

    4 saat önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    5 saat önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    13 saat önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    1 gün önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    1 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    1 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    1 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    1 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    1 gün önce
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    formgonder2055 (regaip duman) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    bedavacılar kullansın işte, yok netflix pahalı yok yotube premium pahalı ... alın bak tertemiz bedava, bedava olunca platform nasıl oluyormuş görün işte:)
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    231407 (Barış Özdemir) 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    arkadaşlar eleştiri yapmayı bırakalım çünkü birileri gerçekten geniş düşünüp yeni çağa ayak uydrumaya çalışıyor. bence çok iyi olmuş böyle devam.
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    denile 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Google Play'de bulamayanlar için link:

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trgain.mikrogain
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    Yusuf_Ozkan (Yusuf Özkan) 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    cs için bakarım
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    Askaparta 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şüpheli yaklaştık. Kısa videoların geneli bilgilendirme amaçlı. Bu tür videolara ulaşabilirken üyelik sistemi fazla geliyor. Daha zengin ve özel yapımlarla daha ilgi çekici olabilir.
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    muslera251 (Furkan ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Gerekli gelişimleri ileriki zamanda gösterirse gayet kaliteli olur.Şu an ilk izlenimim eksik çoğunlukta ama olur o kadar.En azından umut vaat ediyor,kaliteli gibi duruyor.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Youtube'da beklediğini bulamamışlar kulübü gibi olmuş. Ücretsiz de olsa böyle zibilyon tane içerik platformuna üye olunmaz ki. Oyun satış platformlarını geçtiler. Diablo aratırsın steam de yok, battle net, başkasını aratırsın ea play, diğeri epic exclusive. Ohoo, çorba oldu.
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    mustafaaydemirr (deneme ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyi hoşta eyyyyyy #Gain yapımcıları neden video islerken ekran kapanıyor sùrekli 😒
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    ultra sonic 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    exxenden kaliteli
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