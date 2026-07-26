Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Black Panther ve Ghost Rider geri dönüyor

    Marvel hayranlarının içerisinde kanayan bir yara olan Black Panther filmi nihayet yeni başrol oyuncusunu buldu. Ayrıca Ghost Rider da nihayet evrene dahil oluyor. 

    Marvel Tam Boyutta Gör
    Özellikle pandemi sonrası birbirinden kopuk filmler ve diziler nedeniyle uzun süre eleştirilen Marvel, Kang fiyaskosu sonrasında yeniden ele aldığı sinematik evreni ayağa kaldırmayı başardı. Spider-Man: Brand New Day ile evreni büyük bir hareketlilik bekliyor.

    Marvel yine heyecanlandırdı

    Spider-Man: Brand New Day filmi için tarihindeki en büyük pazarlama stratejilerinden birisini uygulayan Marvel, Avengers: Doomsday filmi için de 600 milyon dolar gibi yine tarihindeki en büyük bütçeyi ayırdı.

    Yeni fazın devamını da şansa bırakmak istemeyen Marvel hafta sonu iki büyük duyuru daha yaptı. Chadwick Boseman’ın ani vefatı sonrasında Black Panther ikinci filmini yeni bir başrol olmadan çeken Marvel, üçüncü filmde fikir değiştirdi. Industry dizisi ve Alien: Romulus ile tanıdığımız David Jonsson yeni T’Challa olarak karşımıza çıkacak. Ryan Coogler tarafından yönetilecek Black Panther 3 filmi 15 Aralık 2028 tarihinde vizyona girecek.

    Marvel vites yükseltti: İki yeni film duyuruldu Tam Boyutta Gör

    Diğer taraftan bir türlü başrolünü oturtamayan Ghost Rider filmi de yeniden çekilecek. Son olarak Project Hail Mary ile ekranlarda gördüğümüz Ryan Gosling yeni Ghost Rider olarak Marvel sinematik evrenine katılacak. Shawn Levy’nin yöneteceği Ghost Rider filminin 2028 yılında vizyona gireceği açıklandı. Elbette Marvel sinematik evreninin gidişatı Avengers: Doomsday filminin elde edeceği başarıya bağlı olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tenoviral kullananlar yorumları oksijen sensörü arızası hız göstergesi çalışmıyor muayeneden geçer mi branşman nedir vantilatör mü klima mı daha çok elektrik yakar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno CAMON 40
    Tecno CAMON 40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370
    CASPER Nirvana C370
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum