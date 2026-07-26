Black Panther ve Ghost Rider geri dönüyor

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Tam Boyutta Gör Özellikle pandemi sonrası birbirinden kopuk filmler ve diziler nedeniyle uzun süre eleştirilen Marvel, Kang fiyaskosu sonrasında yeniden ele aldığı sinematik evreni ayağa kaldırmayı başardı. Spider-Man: Brand New Day ile evreni büyük bir hareketlilik bekliyor.

Marvel yine heyecanlandırdı

Spider-Man: Brand New Day filmi için tarihindeki en büyük pazarlama stratejilerinden birisini uygulayan Marvel, Avengers: Doomsday filmi için de 600 milyon dolar gibi yine tarihindeki en büyük bütçeyi ayırdı.

Ebenezer filminden ilk fragman geldi 1 gün önce eklendi

Yeni fazın devamını da şansa bırakmak istemeyen Marvel hafta sonu iki büyük duyuru daha yaptı. Chadwick Boseman’ın ani vefatı sonrasında Black Panther ikinci filmini yeni bir başrol olmadan çeken Marvel, üçüncü filmde fikir değiştirdi. Industry dizisi ve Alien: Romulus ile tanıdığımız David Jonsson yeni T’Challa olarak karşımıza çıkacak. Ryan Coogler tarafından yönetilecek Black Panther 3 filmi 15 Aralık 2028 tarihinde vizyona girecek.

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Diğer taraftan bir türlü başrolünü oturtamayan Ghost Rider filmi de yeniden çekilecek. Son olarak Project Hail Mary ile ekranlarda gördüğümüz Ryan Gosling yeni Ghost Rider olarak Marvel sinematik evrenine katılacak. Shawn Levy’nin yöneteceği Ghost Rider filminin 2028 yılında vizyona gireceği açıklandı. Elbette Marvel sinematik evreninin gidişatı Avengers: Doomsday filminin elde edeceği başarıya bağlı olacak.

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