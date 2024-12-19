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    Netflix'in büyük bütçeli bilim-kurgu filmi The Electric State'ten yeni fragman

    Netflix'in bugüne kadar çektiği en büyük bütçeli film olan The Electric State'ten yeni fragman yayınlandı. Filmin başrollerinde Millie Bobby Brown ve Chris Pratt yer alıyor.
    Netflix'in The Electric State filminden yeni fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Netflix 2024 yılını orijinal filmleri açısından biraz sönük geçirmiş olsa da 2025'e daha iddialı bir programla giriyor. Önümüzdeki yıl Netflix'te izleyici ile buluşacak filmlerin başında ise The Electric State (Sanal Ülke) geliyor. Avengers: Infinity War ve Endgame'in yönetmenleri olarak tanınan Russo Kardeşler'in yönettiği The Electric State, 300 milyon doları geçtiği söylenen bütçesiyle Netflix'in bugüne kadarki en büyük bütçeli filmi olma özelliğini taşıyor.

    The Electric State, retro fütüristik tasarımlarıyla tanınan İsveçli sanatçı Simon Stålenhag'in aynı adlı eserinden uyarlandı. Birbirinden tuhaf tasarımlı robotların insanlarla birlikte yaşadığı alternatif bir gerçeklikte geçen film, küçük kardeşini bulmak için Amerika'nın batısı boyunca uzanan bir maceraya atılan genç bir kadına odaklanıyor. Bu yolculukta ona robot arkadaşı da eşlik ediyor.

    The Electric State'in Başrollerinde Millie Bobby Brown ve Chris Pratt Yer Alıyor

    The Electric State'in başrollerinde, Stranger Things ile yıldızı parlayan genç oyuncu Millie Bobby Brown ve Chris Pratt (Jurassic World, Guardians of the Galaxy) yer alıyor. Onlara Ke Huy Quan, Jason Alexander, Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Jenny Slate, Giancarlo Esposito ve Stanley Tucci gibi isimler eşlik ediyor.

    The Electric State, 14 Mart'ta Netflix'te izleyici ile buluşacak.

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    Kayrabey 1 gün önce

    Güzel olmuş...

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