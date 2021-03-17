Volkswagen, elektrikli otomobiller için pil maliyetini yarıya indirmeyi hedefliyor

Tam Boyutta Gör

Volkswagen Grubu, elektrikli araçları için pil üretim maliyetini yarıya indirme planlarnı açıkladı. Bu hedefe ulaşmak için otomobil üreticisi, halen geliştirilmekte olan tek hücreli pilleri kullanmayı planlıyor. Şirket temsilcileri, Power Day sunumunda bu konu hakkında bilgi verdiler.

Ayrıca Bkz. "Microsoft, Sega ve Konami'yi satın almayı düşünüyor"

İlginizi Çekebilir

İsveçli pil üreticisi, Volkswagen'den 14 milyar dolarlık sipariş aldı

Volkswagen Grubu yönetim kurulu üyesi Thomas Schmall, şirketin yalnızca elektrikli otomobiller için pil maliyetini düşürmekle kalmayıp, aynı zamanda verimliliklerini de artırmayı amaçladığını söyledi. 2030 yılına kadar yeni geliştirmenin tüm Volkswagen elektrikli araçların %80'inde kullanılması planlanıyor. Şirket başkanı ayrıca, yenilikçi pillerin kurum içinde üretileceğini ve 2023 gibi erken bir zamanda üretime geçeceğini belirtti. Şirket, gelişmiş teknolojinin elektrikli araçları uygun fiyatlı ve baskın bir sürüş teknolojisi haline getirmeye yardımcı olacağından emin.

Pil teknolojisi geliştirme yarışının gezegendeki en pahalı yarışlardan biri olduğunu belirtmekte fayda var. Hemen hemen her otomobil üreticisi elektrikli araçların geleceği üzerine bahis oynamakta. Şirketler, uluslararası pazarda önemli bir yer kazanmak için pilleri daha güçlü, daha dayanıklı ve daha ucuz hale getirme çabası içindeler.

Tam Boyutta Gör

Volkswagen rekabetten korkmuyor

Ancak Volkswagen Grubu CEO'su Herbert Diess rekabetten korkmuyor ve dönüşümlerinin hızlı, kitlesel ve benzeri görülmemiş olacağını belirtiyor. Şirket, otomotiv endüstrisinin daha önce hiç görmediği teknik ilerlemeyi göstereceği iddiasında.

Yenilikçi gelişmelere ek olarak Volkswagen, ABD ve Çin'deki şarj noktalarını genişletmeyi planlıyor. Yan kuruluş Electrify America, 2021'in sonunda Kuzey Amerika'da yaklaşık 3.500 hızlı şarj noktası açacak ve 2025'in sonunda, otomobil üreticisi Çin'de 17.000 şarj noktası inşa edecek. Karşılaştırıldığında, Tesla'nın dünya çapında 20.000 şarj noktası bulunuyor.

Sunum sırasında şirket temsilcileri de 2022'den itibaren Volkswagen elektrikli araçların özel, ticari ve kamusal enerji sistemlerine bağlanmalarını sağlayan teknolojileri destekleyeceğini duyurdu. CEO, elektrikli otomobillerin mobil güç bankaları haline geleceğini söyledi.

https://www.theverge.com/2021/3/15/22325813/vw-volkswagen-power-day-battery-electric-car-announcement

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.