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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen, elektrikli otomobiller için pil maliyetini yarıya indirmeyi hedefliyor

    Alman otomotiv devi Volkswagen, daha uzun menzilli elektrikli araçlar, daha ucuz piller ve daha iyi şarj için yol haritasını açıkladı.
    17 Mart 2021, 00:30 (1 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Volkswagen, elektrikli otomobiller için pil maliyetini yarıya indirmeyi hedefliyor
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    Volkswagen Grubu, elektrikli araçları için pil üretim maliyetini yarıya indirme planlarnı açıkladı. Bu hedefe ulaşmak için otomobil üreticisi, halen geliştirilmekte olan tek hücreli pilleri kullanmayı planlıyor. Şirket temsilcileri, Power Day sunumunda bu konu hakkında bilgi verdiler.

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    Volkswagen Grubu yönetim kurulu üyesi Thomas Schmall, şirketin yalnızca elektrikli otomobiller için pil maliyetini düşürmekle kalmayıp, aynı zamanda verimliliklerini de artırmayı amaçladığını söyledi. 2030 yılına kadar yeni geliştirmenin tüm Volkswagen elektrikli araçların %80'inde kullanılması planlanıyor. Şirket başkanı ayrıca, yenilikçi pillerin kurum içinde üretileceğini ve 2023 gibi erken bir zamanda üretime geçeceğini belirtti. Şirket, gelişmiş teknolojinin elektrikli araçları uygun fiyatlı ve baskın bir sürüş teknolojisi haline getirmeye yardımcı olacağından emin.

    Pil teknolojisi geliştirme yarışının gezegendeki en pahalı yarışlardan biri olduğunu belirtmekte fayda var. Hemen hemen her otomobil üreticisi elektrikli araçların geleceği üzerine bahis oynamakta. Şirketler, uluslararası pazarda önemli bir yer kazanmak için pilleri daha güçlü, daha dayanıklı ve daha ucuz hale getirme çabası içindeler.

    Volkswagen, elektrikli otomobiller için pil maliyetini yarıya indirmeyi hedefliyor
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    Volkswagen rekabetten korkmuyor

    Ancak Volkswagen Grubu CEO'su Herbert Diess rekabetten korkmuyor ve dönüşümlerinin hızlı, kitlesel ve benzeri görülmemiş olacağını belirtiyor. Şirket, otomotiv endüstrisinin daha önce hiç görmediği teknik ilerlemeyi göstereceği iddiasında.

    Yenilikçi gelişmelere ek olarak Volkswagen, ABD ve Çin'deki şarj noktalarını genişletmeyi planlıyor. Yan kuruluş Electrify America, 2021'in sonunda Kuzey Amerika'da yaklaşık 3.500 hızlı şarj noktası açacak ve 2025'in sonunda, otomobil üreticisi Çin'de 17.000 şarj noktası inşa edecek. Karşılaştırıldığında, Tesla'nın dünya çapında 20.000 şarj noktası bulunuyor.

    Sunum sırasında şirket temsilcileri de 2022'den itibaren Volkswagen elektrikli araçların özel, ticari ve kamusal enerji sistemlerine bağlanmalarını sağlayan teknolojileri destekleyeceğini duyurdu. CEO, elektrikli otomobillerin mobil güç bankaları haline geleceğini söyledi.



    https://www.theverge.com/2021/3/15/22325813/vw-volkswagen-power-day-battery-electric-car-announcement
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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