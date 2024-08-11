Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

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Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, hediye oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu. 15-22 Ağustos tarihleri arasında Death's Gambit: Afterlife ve World of Warships için Starter Pack: Albany ücretsiz olarak sunulacak.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Death's Gambit: Afterlife, RPG temalı tek kişilik bir 2D aksiyon oyunu. Oyunda, ölümün hizmetine bağlı bir ajan olarak, ölümsüz koruyuculara meydan okuyor ve Siradon'un içinde gizlenen dehşetlerle yüzleşiyorsunuz. Diğer tarafta 22 Ağustos'a kadar World of Warships için Starter Pack: Albany paketi de erişilebilir olacak. Ancak bu içeriğin yalnızca Epic oluşturulan World of Warships oyun hesaplarıyla uyumu olduğunu belirtelim.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi her iki içerik, 15-22 Ağustos tarihleri arasında Epic Game Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan CYGNI - All Guns Blazing ve DNF Duel'i kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

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