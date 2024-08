Epic Games Store'da İndirim dönemi başladı! İşte öne çıkan oyunlar

Tam Boyutta Gör Steam’in dolara geçişinin ardından Türk oyuncuların adeta son kalesi olan Epic Games Store'da ücretsiz oyun ve indirim fırsatları devam ediyor. Son olarak Epic Games Store'da merakla beklenen Epic Savings İndirimleri başladı. İşte Need for Speed Heat, Prince of Persia The Lost Crown ve Battlefield 5 dahil olmak üzere indirime giren tüm oyunlar...

Epic Games Store'da İndirim dönemi başladı

Epic Games Store'da 19 Ağustos tarihine kadar sürecek indirim döneminde birçok oyunda yüzde 85'a varan indirimler sunuluyor. Dolayısıyla Steam'in dolar kuruna geçtiği şu dönemde oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. İndirimlere baktığımızda ise, bazı oyunların Yaz İndirimleri'nden bile daha ucuza geldiğini görüyoruz.

Bunlar arasından Need for Speed™ Heat Deluxe Edition 2.599 TL yerine 259,99 TL'ye, Prince of Persia The Lost Crown 999 TL yerine 599,40 TL'ye ve Skull And Bones Premium Edition 1.549 TL yerine 619,60 TL'den satın alınabiliyor. Epic Games Epic Savings indirimleri kapsamında fiyatı düşen tüm oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

