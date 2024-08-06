Epic Games Store'da İndirim dönemi başladı! İşte öne çıkan oyunlar

Epic Games Store'da İndirim dönemi başladı
Epic Games Store'da 19 Ağustos tarihine kadar sürecek indirim döneminde birçok oyunda yüzde 85'a varan indirimler sunuluyor. Dolayısıyla Steam'in dolar kuruna geçtiği şu dönemde oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. İndirimlere baktığımızda ise, bazı oyunların Yaz İndirimleri'nden bile daha ucuza geldiğini görüyoruz.
Bunlar arasından Need for Speed™ Heat Deluxe Edition 2.599 TL yerine 259,99 TL'ye, Prince of Persia The Lost Crown 999 TL yerine 599,40 TL'ye ve Skull And Bones Premium Edition 1.549 TL yerine 619,60 TL'den satın alınabiliyor. Epic Games Epic Savings indirimleri kapsamında fiyatı düşen tüm oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Fiyat
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
|1.499 TL
|224,99 TL
|-%85
|Manor Lords
|999 TL
|749,25 TL
|-%25
|Need for Speed™ Heat Deluxe Edition
|2.599 TL
|259,99 TL
|-%90
|Dead Space™ 3
|719,99 TL
|143,99 TL
|-%80
|Thief simulator
|149 TL
|22,35 TL
|-%85
|Titanfall® 2: Ultimate Edition
|1.079,99 TL
|107,99 TL
|-%90
|Sifu Digital Deluxe Edition
|451 TL
|180,40 TL
|-%60
|Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
|849 TL
|169,80 TL
|-%80
|Tomb Raider GOTY
|42 TL
|8,40 TL
|-%80
|Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration
|89 TL
|17,80 TL
|-%80
|Ghost Recon Breakpoint
|999 TL
|199,80 TL
|-%80
|Lords of the Fallen Deluxe Edition
|949 TL
|474,50 TL
|-%50
|Battlefield V Definitive Edition
|499,99 TL
|74,99 TL
|-%85
|Battlefield™ 1 Revolution
|1.499 TL
|224,99 TL
|-%85
|SKULL AND BONES™ PREMIUM EDITION
|1.549 TL
|619,60 TL
|-%60
|Prince of Persia The Lost Crown
|999 TL
|599,40 TL
|-%40
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.