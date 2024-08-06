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    Epic Games Store'da İndirim dönemi başladı! İşte öne çıkan oyunlar

    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store’da Epic Savings indirimleri başladı. İşte indirim döneminde öne çıkan ve kaçırılmaması gereken oyunlar...   
    Epic Games Store'da İndirim dönemi başladı! Öne çıkan oyunlar Tam Boyutta Gör
    Steam’in dolara geçişinin ardından Türk oyuncuların adeta son kalesi olan Epic Games Store'da ücretsiz oyun ve indirim fırsatları devam ediyor. Son olarak Epic Games Store'da merakla beklenen Epic Savings İndirimleri başladı. İşte Need for Speed Heat, Prince of Persia The Lost Crown ve Battlefield 5 dahil olmak üzere indirime giren tüm oyunlar...

    Epic Games Store'da İndirim dönemi başladı

    Epic Games Store'da 19 Ağustos tarihine kadar sürecek indirim döneminde birçok oyunda yüzde 85'a varan indirimler sunuluyor. Dolayısıyla Steam'in dolar kuruna geçtiği şu dönemde oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. İndirimlere baktığımızda ise, bazı oyunların Yaz İndirimleri'nden bile daha ucuza geldiğini görüyoruz. 

    Bunlar arasından Need for Speed™ Heat Deluxe Edition 2.599 TL yerine 259,99 TL'ye, Prince of Persia The Lost Crown 999 TL yerine 599,40 TL'ye ve Skull And Bones Premium Edition 1.549 TL yerine 619,60 TL'den satın alınabiliyor. Epic Games Epic Savings indirimleri kapsamında fiyatı düşen tüm oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

    Epic Games Epic Savings İndirimleri 2024
    Oyun Fiyat İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition 1.499 TL 224,99 TL -%85
    Manor Lords 999 TL 749,25 TL -%25
    Need for Speed™ Heat Deluxe Edition 2.599 TL 259,99 TL -%90
    Dead Space™ 3 719,99 TL 143,99 TL -%80
    Thief simulator 149 TL 22,35 TL -%85
    Titanfall® 2: Ultimate Edition 1.079,99 TL 107,99 TL -%90
    Sifu Digital Deluxe Edition 451 TL 180,40 TL -%60
    Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands 849 TL 169,80 TL -%80
    Tomb Raider GOTY 42 TL 8,40 TL -%80
    Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration 89 TL 17,80 TL -%80
    Ghost Recon Breakpoint 999 TL 199,80 TL -%80
    Lords of the Fallen Deluxe Edition 949 TL 474,50 TL -%50
    Battlefield V Definitive Edition 499,99 TL 74,99 TL -%85
    Battlefield™ 1 Revolution 1.499 TL 224,99 TL -%85
    SKULL AND BONES™ PREMIUM EDITION 1.549 TL 619,60 TL -%60
    Prince of Persia The Lost Crown 999 TL 599,40 TL -%40
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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