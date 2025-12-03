IO Interactive CEO'su onayladı: Hitman 4 gelecek

Tam Boyutta Gör Hitman geliştiricisi IO Interactive, yakında çıkacak olan 007 First Light ile James Bond serisi üzerinde çalışmaya başlayarak ilgi odağı haline geldi. Stüdyonun CEO'su, World of Assassination'ın başarısına dikkat çekerken, Hitman 4'ü bekleyenler için de müjdeyi verdi.

Yeni James Bond oyunu 007 First Light tüm detaylarıyla tanıtıldı 3 ay önce eklendi

Hitman World of Assassination büyük bir başarıya imza attı

Abrak, bir röportajında “Serinin geliştirme çalışmaları şu anda WOA'nın co-op güncellemesine odaklanmış durumda ama ondan sonra bir sonraki Hitman hakkında konuşacağız çünkü elbette yeni bir Hitman gelecek.” açıklamasında bulundu. Abrak, son Hitman üçlemesinin seri için eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attığını da söyledi: “World of Assassination'ı 85 milyondan fazla oyuncu oynadı, 25 milyondan fazla da sattı. Her ay Hitman'ı düzenli olarak oynayan bir milyondan fazla kişi var.”

Hitman 4 öncesinde 007 First Light, World of Assassination'ın co-op güncellemesi ve Project Fantasy var

Abrak'a göre stüdyo şu anda üç yapım üzerinde çalışıyor. Bunlardan ilki, Mart 2026'da çıkacak olan 007 First Light. IOI'nin dikkati daha sonra World of Assassination'ın co-op güncellemesine çevrilecek. Bu güncellemeye ilişkin daha fazla bilgi yıl başından sonra gelecek. Daha önce de belirtildiği gibi, Hitman 4 tartışmalarının başlayacağı nokta bu gibi görünüyor. Bu, bir sonraki Hitman oyununun henüz aktif olarak üzerinde çalışılıyorsa bile, çok erken bir ön üretim aşamasında olduğunu gösteriyor.

Hitman ve 007 First Light'ın yanı sıra, IO Interactive'in Project Fantasy kod adlı çok oyunculu bir rol yapma oyunu üzerinde de çalıştığı biliniyor ancak şimdiye kadar oynanışa dair bir açıklama yapılmadı.

