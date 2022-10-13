Epic Games bu hafta iki farklı oyunu ücretsiz veriyor

Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.
2 Oyun Ücretsiz
Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Darkwood ve ToeJam & Earl: Back in the Groove!. Oyunların toplam değeri Epic Games'te 48 TL. Hediyeyi 19 Ekim 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.
ToeJam & Earl: Back in the Groove!
Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Evoland Legendary Edition ve Fallout 3: Game of the Year Edition. Onları da 19 Ekim'den itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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