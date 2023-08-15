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    Epic Games, bu hafta iki oyun daha hediye ediyor! 376 TL değerinde

    Epic Games’in bu hafta vereceği ücretsiz oyunlar belli oldu. Black Book ve Dodo Peak, 17 Ağustos'tan itibaren Epic Games Store'da ücretsiz olacak. İşte detaylar...
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    Epic Games, bu hafta iki oyun daha hediye ediyor! 376TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyun fırsatları sunmaya devam ediyor. Öyle ki halihazırda erişime açılan oyunlar arasında Europa Universalis 4 ve Orwell: Keeping an Eye on You yer alıyordu. Son olarak Epic Games'te bu hafta ücretsiz hale gelecek oyunlar da belli oldu. Epic Games Store, bu hafta 367 TL değerinde iki oyun hediye ediyor.

    Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Black Book ve Dodo Peak

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları, Black Book ve Dodo Peak olacak. Bu oyunlar arasından en dikkat çeken yapımın, macera ve rol yapma temalı Black Book olduğunu söylemek mümkün. Morteshka tarafından geliştirilen ve 2021 yılında çıkış yapan Black Book, halihazırda 299,00TL fiyatla satılıyor. Dodo Peak içinse, bir platform ve bulmaca oyunu diyebiliriz.

    Epic Games, bu hafta iki oyun daha hediye ediyor! 376TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Black Book ve Dodo Peak, Epic Games Store'da 17 Ağustos'tan 24 Ağustos'a kadar ücretsiz olarak erişilebilir olacak. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi oyunu 24 Ağustos’tan önce kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Zira bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacak.

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

    Epic Games mevcut ücretsizler

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    Rhodope Thrax 16 saat önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 19 saat önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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