Epic Games, bu hafta iki oyun daha hediye ediyor! 376 TL değerinde

- Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Black Book ve Dodo Peak
- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
- Epic Games mevcut ücretsizler
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Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Black Book ve Dodo Peak
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları, Black Book ve Dodo Peak olacak. Bu oyunlar arasından en dikkat çeken yapımın, macera ve rol yapma temalı Black Book olduğunu söylemek mümkün. Morteshka tarafından geliştirilen ve 2021 yılında çıkış yapan Black Book, halihazırda 299,00TL fiyatla satılıyor. Dodo Peak içinse, bir platform ve bulmaca oyunu diyebiliriz.
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.