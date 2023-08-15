Epic Games, bu hafta iki oyun daha hediye ediyor! 376 TL değerinde

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz üzere Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyun fırsatları sunmaya devam ediyor. Öyle ki halihazırda erişime açılan oyunlar arasında Europa Universalis 4 ve Orwell: Keeping an Eye on You yer alıyordu. Son olarak Epic Games'te bu hafta ücretsiz hale gelecek oyunlar da belli oldu. Epic Games Store, bu hafta 367 TL değerinde iki oyun hediye ediyor.

Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Black Book ve Dodo Peak

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları, Black Book ve Dodo Peak olacak. Bu oyunlar arasından en dikkat çeken yapımın, macera ve rol yapma temalı Black Book olduğunu söylemek mümkün. Morteshka tarafından geliştirilen ve 2021 yılında çıkış yapan Black Book, halihazırda 299,00TL fiyatla satılıyor. Dodo Peak içinse, bir platform ve bulmaca oyunu diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Black Book ve Dodo Peak, Epic Games Store'da 17 Ağustos'tan 24 Ağustos'a kadar ücretsiz olarak erişilebilir olacak. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi oyunu 24 Ağustos’tan önce kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Zira bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacak.

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

Epic Games mevcut ücretsizler

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Epic Games, bu hafta iki oyun daha hediye ediyor! 376TL değerinde