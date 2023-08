Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu!

Tam Boyutta Gör Microsoft, Ağustos ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve kütüphaneden ayrılacak yeni oyunları açıkladı. Abonelik sistemine, 5 yeni oyun ve oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Ağustos ayında Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar...

Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar

Microsoft tarafından paylaşılan listede, Ağustos sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 5 yeni oyun yer alıyor. Bunlar arasından Everspace 2 halihazırda erişime açılırken, 17 Ağustos'ta Firewatch, 18 Ağustos'ta The Texas Chain Saw Massacre, 29 Ağustos'ta Sea of Stars ve 5 Eylül'de Gris oyuncular ile buluşacak. İşte game pass'e eklenecek oyunlar ve platformları:

Everspace 2 (Cloud ve Xbox Series X|S) erişime açıldı

Firewatch (Bulut, Konsol ve PC) - 17 Ağustos

The Texas Chain Saw Massacre (Cloud, Console, and PC) - 18 Ağustos

Sea of Stars (Cloud, Console, and PC) - 29 Ağustos

Gris (Cloud, Console, and PC) - 5 Eylül

Ayrıca Ağustos ayının ikinci yarısında, Madden NFL 24 Erken Erişim Deneme Sürümüve çeşitli Xbox Game Pass Ultima avantajlarının mevcut olacağını da hatırlatalım.

Epic Games, bu hafta iki oyun daha hediye ediyor! 376TL değerinde 5 sa. önce eklendi

DLC / Oyun Güncellemeleri

Madden NFL 24 Erken Erişim Deneme Sürümü – Şimdi mevcut

Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri

Overwatch 2 New Heroes Starter Pack - erişime açıldı

Madden NFL 24 MUT Welcome Pack - erişime açıldı

Fallout 76 Lunchtime Bundle - 17 Ağustos

Ağustos ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan ayrılacak oyunlar da bulunuyor. 31 Ağustos itibarıyla Game Pass'ten ayrılacak oyunlar ise şu şekilde:

Black Desert (Bulut ve Konsol)

Commandos 3 HD Remaster (Bulut, Konsol ve PC)

Immortality (Bulut, Konsol ve PC)

Nuclear Throne (Bulut, Konsol ve PC)

Surgeon Simulator 2 (Bulut, Konsol ve PC)

Tinykin (Bulut, Konsol ve PC)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu!