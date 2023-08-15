Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu!

Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar
Microsoft tarafından paylaşılan listede, Ağustos sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 5 yeni oyun yer alıyor. Bunlar arasından Everspace 2 halihazırda erişime açılırken, 17 Ağustos'ta Firewatch, 18 Ağustos'ta The Texas Chain Saw Massacre, 29 Ağustos'ta Sea of Stars ve 5 Eylül'de Gris oyuncular ile buluşacak. İşte game pass'e eklenecek oyunlar ve platformları:
- Everspace 2 (Cloud ve Xbox Series X|S) erişime açıldı
- Firewatch (Bulut, Konsol ve PC) - 17 Ağustos
- The Texas Chain Saw Massacre (Cloud, Console, and PC) - 18 Ağustos
- Sea of Stars (Cloud, Console, and PC) - 29 Ağustos
- Gris (Cloud, Console, and PC) - 5 Eylül
Ayrıca Ağustos ayının ikinci yarısında, Madden NFL 24 Erken Erişim Deneme Sürümüve çeşitli Xbox Game Pass Ultima avantajlarının mevcut olacağını da hatırlatalım.
DLC / Oyun Güncellemeleri
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Madden NFL 24 Erken Erişim Deneme Sürümü – Şimdi mevcut
Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri
- Overwatch 2 New Heroes Starter Pack - erişime açıldı
- Madden NFL 24 MUT Welcome Pack - erişime açıldı
- Fallout 76 Lunchtime Bundle - 17 Ağustos
Ağustos ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan ayrılacak oyunlar da bulunuyor. 31 Ağustos itibarıyla Game Pass'ten ayrılacak oyunlar ise şu şekilde:
- Black Desert (Bulut ve Konsol)
- Commandos 3 HD Remaster (Bulut, Konsol ve PC)
- Immortality (Bulut, Konsol ve PC)
- Nuclear Throne (Bulut, Konsol ve PC)
- Surgeon Simulator 2 (Bulut, Konsol ve PC)
- Tinykin (Bulut, Konsol ve PC)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.