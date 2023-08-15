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    Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu!

    Microsoft, Ağustos ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve ayrılacak oyunları açıkladı. Paylaşılan listede 5 yeni oyun ve oyun içi hediyeler yer alıyor. İşte detaylar
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    Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Ağustos ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve kütüphaneden ayrılacak yeni oyunları açıkladı. Abonelik sistemine, 5 yeni oyun ve oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Ağustos ayında Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar...

    Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar 

    Microsoft tarafından paylaşılan listede, Ağustos sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 5 yeni oyun yer alıyor. Bunlar arasından Everspace 2 halihazırda erişime açılırken, 17 Ağustos'ta Firewatch, 18 Ağustos'ta The Texas Chain Saw Massacre, 29 Ağustos'ta Sea of Stars ve 5 Eylül'de Gris oyuncular ile buluşacak. İşte game pass'e eklenecek oyunlar ve platformları:

    • Everspace 2 (Cloud ve Xbox Series X|S)  erişime açıldı
    • Firewatch (Bulut, Konsol ve PC) - 17 Ağustos 
    • The Texas Chain Saw Massacre (Cloud, Console, and PC) - 18 Ağustos 
    • Sea of Stars (Cloud, Console, and PC) - 29 Ağustos 
    • Gris (Cloud, Console, and PC) - 5 Eylül

    Ayrıca Ağustos ayının ikinci yarısında, Madden NFL 24 Erken Erişim Deneme Sürümüve çeşitli Xbox Game Pass Ultima avantajlarının mevcut olacağını da hatırlatalım. 

    DLC / Oyun Güncellemeleri

    • Madden NFL 24 Erken Erişim Deneme Sürümü – Şimdi mevcut

    Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri

    • Overwatch 2 New Heroes Starter Pack - erişime açıldı
    • Madden NFL 24 MUT Welcome Pack - erişime açıldı
    • Fallout 76 Lunchtime Bundle - 17 Ağustos

    Ağustos ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan ayrılacak oyunlar da bulunuyor. 31 Ağustos itibarıyla Game Pass'ten ayrılacak oyunlar ise şu şekilde:

    • Black Desert (Bulut ve Konsol)
    • Commandos 3 HD Remaster (Bulut, Konsol ve PC)
    • Immortality (Bulut, Konsol ve PC)
    • Nuclear Throne (Bulut, Konsol ve PC)
    • Surgeon Simulator 2 (Bulut, Konsol ve PC)
    • Tinykin (Bulut, Konsol ve PC) 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rhodope Thrax 16 saat önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 19 saat önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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