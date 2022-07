Tam Boyutta Gör

Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

2 Farklı Hediye

Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Idle Champions of the Forgotten Realms ve Wonder Boy: The Dragon's Trap. Hediyeyi 21 Temmuz 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

Idle Champions of the Forgotten Realms

Wonder Boy: The Dragon's Trap

Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Shop Titans ve Tannenberg. Onları da 21 Temmuz'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

Epic Games'in bu haftaki hediyeleri erişime açıldı