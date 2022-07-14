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    Anlık Bildirim

    Epic Games'in bu haftaki hediyeleri erişime açıldı

    Epic Games her hafta verdiği ücretsiz oyunlara devam ediyor. Bu hafta Epic Games'te iki farklı yapım ücretsiz olarak veriliyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
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    Epic Games'in bu haftaki hediyeleri erişime açıldı
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    Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

    2 Farklı Hediye

    Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Idle Champions of the Forgotten Realms ve Wonder Boy: The Dragon's Trap. Hediyeyi 21 Temmuz 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

    Idle Champions of the Forgotten Realms

    Wonder Boy: The Dragon's Trap

    Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Shop Titans ve Tannenberg. Onları da 21 Temmuz'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

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    juanmata09 3 saat önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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