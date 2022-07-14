Epic Games'in bu haftaki hediyeleri erişime açıldı

Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.
2 Farklı Hediye
Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Idle Champions of the Forgotten Realms ve Wonder Boy: The Dragon's Trap. Hediyeyi 21 Temmuz 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.
Idle Champions of the Forgotten Realms
Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Shop Titans ve Tannenberg. Onları da 21 Temmuz'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş