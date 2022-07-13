Yenilenmiş PS Plus servisine bu ay eklenecek oyunlar belli oldu: 18 yeni oyun

PlayStation'ın sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay yenilendi. Xbox Game Pass benzeri bir servis haline geldi ve artık her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Geçtiğimiz saatlerde de Temmuz 2022'de eklenecek oyunlar belli oldu.

18 Yeni PS Plus Oyunu

Eklenecek oyunlara baktığımızda aralarında Assassin's Creed serisinden önemli oyunları ve Stray gibi büyük ilgiyle beklenen bir oyunu görüyoruz. Stray'in çıkış gününde platforma eklendiğini de belirtelim.

İddiaya göre Red Dead Redemption 2'nin yeni nesil versiyonu yolda 9 sa. önce eklendi

Listedeki oyunların tamamı Extra ve Premium üyeleri için 19 Temmuz'da erişime açılacak. Tüm oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

Final Fantasy VII Remake (PS4) Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5) Marvel’s Avengers (PS5, PS4) STRAY (PS5, PS4) Assassin’s Creed Unity (PS4) Assassin’s Creed IV Black Flag (PS4) Assassin’s Creed Rogue Remastered (PS4) Assassin’s Creed Freedom Cry (PS4) Assassin’s Creed: The Ezio Collection (PS4) Saints Row IV: Re-Elected (PS4) Saints Row: Gat out of Hell (PS4) Spirit of the North: Enhanced Edition (PS5) Ice Age: Scrat’s Nutty Adventure (PS4) Jumanji The Video Game (PS4) Paw Patrol on a Roll! (PS4) ReadySet Heroes (PS4) No Heroes Allowed! (PSP) LocoRoco Midnight Carnival (PSP)

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PS Plus'ın yeni servisine bu ay eklenecek oyunlar belli oldu