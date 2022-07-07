Epic Games'in bu haftaki iki ücretsiz oyunu erişime açıldı

Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.
2 Farklı Oyun
Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Ancient Enemy ve Killing Floor 2. Oyunların toplam değeri yaklaşık 75 TL. Hediyeyi 14 Temmuz 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.
Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Idle Champions of the Forgotten Realms ve Wonder Boy: The Dragon's Trap. Onları da 14 Temmuz'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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