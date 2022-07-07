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    Epic Games'in bu haftaki iki ücretsiz oyunu erişime açıldı

    Epic Games her hafta verdiği ücretsiz oyunlara devam ediyor. Bu hafta Epic Games'te iki farklı oyun ücretsiz olarak veriliyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
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    Epic Games'in bu haftaki iki ücretsiz oyunu erişime açıldı
    Tam Boyutta Gör

    Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

    2 Farklı Oyun

    Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Ancient Enemy ve Killing Floor 2Oyunların toplam değeri yaklaşık 75 TL. Hediyeyi 14 Temmuz 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

    Ancient Enemy

    Killing Floor 2

    Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Idle Champions of the Forgotten Realms ve Wonder Boy: The Dragon's Trap. Onları da 14 Temmuz'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

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