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    Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu!

    Epic Games’in bu hafta vereceği ücretsiz oyunlar belli oldu. Homeworld: Deserts of Kharak, 24 Ağustos'tan itibaren Epic Games Store'da ücretsiz olacak. İşte detaylar...
    Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz hafta erişime açılan oyunlar arasında Black Book ve Dodo Peak olmak üzere iki farklı yapım yer alıyordu. Son olarak Epic Games'te bu hafta ücretsiz hale gelecek oyunlar da belli oldu. Epic Games Store'da haftanın ücretsizi Homeworld: Deserts of Kharak.

    Epic Games'te haftanın ücretsizi Homeworld: Deserts of Kharak

    Aktarıldığı kadarıyla Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları, yalnızca 1999 yapımı gerçek zamanlı strateji oyunu Homeworld: Deserts of Kharak olacak. Bilmeyenler için Homeworld serisinin RTS türünün başarılı örneklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. 2016 yapımı Deserts of Kharak ise, Kharak'ın çöl dünyasındaki Homeworld olaylarından bir asır öncesini konu alıyor.

    Homeworld: Deserts of Kharak, Epic Games Store'da 24 Ağustos'tan 31 Ağustos'a kadar ücretsiz olarak erişilebilir olacak. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi oyunu 31 Ağustos’tan önce kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Zira bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacak.

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

    Epic Games mevcut ücretsiz oyunları:

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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