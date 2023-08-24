Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu!

- Epic Games'te haftanın ücretsizi Homeworld: Deserts of Kharak
- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
- Epic Games mevcut ücretsiz oyunları:
- Yorumlar
Epic Games'te haftanın ücretsizi Homeworld: Deserts of Kharak
Aktarıldığı kadarıyla Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları, yalnızca 1999 yapımı gerçek zamanlı strateji oyunu Homeworld: Deserts of Kharak olacak. Bilmeyenler için Homeworld serisinin RTS türünün başarılı örneklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. 2016 yapımı Deserts of Kharak ise, Kharak'ın çöl dünyasındaki Homeworld olaylarından bir asır öncesini konu alıyor.
Homeworld: Deserts of Kharak, Epic Games Store'da 24 Ağustos'tan 31 Ağustos'a kadar ücretsiz olarak erişilebilir olacak. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi oyunu 31 Ağustos’tan önce kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Zira bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacak.
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
Epic Games mevcut ücretsiz oyunları:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.