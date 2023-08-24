Tam Boyutta Gör Microsoft tarafından yayınlanan ve geliştiriciliğini Turn 10 Studios'un yaptığı Forza Motorsports, 10 Ekim'de PC ve Xbox Series X-S'e çıkacak. Bugün ise Microsoft, yeni Forza Motorsports'un detaylı PC sistem gereksinimlerini açıkladı.

Forza Motorsport PC sistem gereksinimleri açıklandı

Aktarıldığı kadarıyla yeni Forza Motorsport, PC kullanıcılarına geniş bir donanım yelpazesinde destek sunacak. Öyle ki minimum ayarlar için 6 çekirdekli Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 1600 işlemci ve GeForce GTX 1060 6GB, Radeon RX 5500 XT ekran kartına ihtiyaç duyuluyor.

Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise, 6 çekirdekli Intel Core i5-11600K, AMD Ryzen 5 5600X ve GeForce RTX2080 Ti 6GB, Radeon RX 6800 XT yer alıyor. Ancak depolama bölümünde kullanıcıların 130GB SSD'ye ihtiyacı olacağını belirtelim.

Eylül ayında piyasaya sürülecek Starfield'ın aksine Forza Motorsport, DirectStorage ile birlikte hem DLSS 2'yi hem de AMD FSR 2.0'ı destekleyecek. Ayrıca Turn 10, ikonik Nürburgring GP pistinin yapımın lansman pistleri listesinde yer alacağını ve Nordschleife’nin ise 2024 baharında geleceğini duyurdu. Forza Motorsport artık Steam ve Microsoft Store üzerinden ön sipariş durumda. Oyunun standart sürümü 899,00 TL, Deluxe sürümü 1.099,00 TL, Premium sürümü ise 1.199,00 TL fiyata sahip.

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Forza Motorsport minimum sistem gereksinimleri

İşlemci : 6 çekirdekli Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 1600

: 6 çekirdekli Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 1600 RAM : 8GB

: 8GB Ekran Kartı : GeForce GTX 1060 6GB, Radeon RX 5500 XT

: GeForce GTX 1060 6GB, Radeon RX 5500 XT VRAM: 4GB

4GB Depolama : 130 GB SSD

: 130 GB SSD İşletim Sistemi : Windows 10

Forza Motorsport önerilen sistem gereksinimleri

İşlemci : 6 çekirdekli Intel Core i5-11600K, AMD Ryzen 5 5600X

: 6 çekirdekli Intel Core i5-11600K, AMD Ryzen 5 5600X RAM : 16GB

: 16GB Ekran Kartı : GeForce RTX2080 Ti 6GB, Radeon RX 6800 XT

: GeForce RTX2080 Ti 6GB, Radeon RX 6800 XT VRAM: 8GB

8GB Depolama : 130 GB SSD

: 130 GB SSD İşletim Sistemi : Windows 10

Forza Motorsport ideal sistem gereksinimleri

İşlemci : 8 çekirdekli Intel Core i5-11700K, AMD Ryzen 5 5800X

: 8 çekirdekli Intel Core i5-11700K, AMD Ryzen 5 5800X RAM : 16GB

: 16GB Ekran Kartı : GeForce RTX4080 Ti 6GB, Radeon RX 7900 XT

: GeForce RTX4080 Ti 6GB, Radeon RX 7900 XT VRAM: 16GB

16GB Depolama : 130 GB NvME SSD

: 130 GB NvME SSD İşletim Sistemi :Windows 10

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Forza Motorsport PC sistem gereksinimleri açıklandı!