- Forza Motorsport PC sistem gereksinimleri açıklandı
- Forza Motorsport minimum sistem gereksinimleri
- Forza Motorsport önerilen sistem gereksinimleri
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Forza Motorsport PC sistem gereksinimleri açıklandı
Aktarıldığı kadarıyla yeni Forza Motorsport, PC kullanıcılarına geniş bir donanım yelpazesinde destek sunacak. Öyle ki minimum ayarlar için 6 çekirdekli Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 1600 işlemci ve GeForce GTX 1060 6GB, Radeon RX 5500 XT ekran kartına ihtiyaç duyuluyor.
Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise, 6 çekirdekli Intel Core i5-11600K, AMD Ryzen 5 5600X ve GeForce RTX2080 Ti 6GB, Radeon RX 6800 XT yer alıyor. Ancak depolama bölümünde kullanıcıların 130GB SSD'ye ihtiyacı olacağını belirtelim.
Eylül ayında piyasaya sürülecek Starfield'ın aksine Forza Motorsport, DirectStorage ile birlikte hem DLSS 2'yi hem de AMD FSR 2.0'ı destekleyecek. Ayrıca Turn 10, ikonik Nürburgring GP pistinin yapımın lansman pistleri listesinde yer alacağını ve Nordschleife’nin ise 2024 baharında geleceğini duyurdu. Forza Motorsport artık Steam ve Microsoft Store üzerinden ön sipariş durumda. Oyunun standart sürümü 899,00 TL, Deluxe sürümü 1.099,00 TL, Premium sürümü ise 1.199,00 TL fiyata sahip.
Forza Motorsport minimum sistem gereksinimleri
- İşlemci : 6 çekirdekli Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 1600
- RAM : 8GB
- Ekran Kartı : GeForce GTX 1060 6GB, Radeon RX 5500 XT
- VRAM: 4GB
- Depolama : 130 GB SSD
- İşletim Sistemi : Windows 10
Forza Motorsport önerilen sistem gereksinimleri
- İşlemci : 6 çekirdekli Intel Core i5-11600K, AMD Ryzen 5 5600X
- RAM : 16GB
- Ekran Kartı : GeForce RTX2080 Ti 6GB, Radeon RX 6800 XT
- VRAM: 8GB
- Depolama : 130 GB SSD
- İşletim Sistemi : Windows 10
Forza Motorsport ideal sistem gereksinimleri
- İşlemci : 8 çekirdekli Intel Core i5-11700K, AMD Ryzen 5 5800X
- RAM : 16GB
- Ekran Kartı : GeForce RTX4080 Ti 6GB, Radeon RX 7900 XT
- VRAM: 16GB
- Depolama : 130 GB NvME SSD
- İşletim Sistemi :Windows 10
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.