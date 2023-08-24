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    Forza Motorsport PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Turn 10 Studios tarafından geliştirilen ve Microsoft'un yayınladığı popüler yarış oyunu Forza Motorsport için PC sistem gereksinimleri açıklandı. İşte detaylar...
    Forza Motorsport PC sistem gereksinimleri açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Microsoft tarafından yayınlanan ve geliştiriciliğini Turn 10 Studios'un yaptığı Forza Motorsports, 10 Ekim'de PC ve Xbox Series X-S'e çıkacak. Bugün ise Microsoft, yeni Forza Motorsports'un detaylı PC sistem gereksinimlerini açıkladı.

    Forza Motorsport PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Aktarıldığı kadarıyla yeni Forza Motorsport, PC kullanıcılarına geniş bir donanım yelpazesinde destek sunacak. Öyle ki minimum ayarlar için 6 çekirdekli Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 1600 işlemci ve GeForce GTX 1060 6GB, Radeon RX 5500 XT ekran kartına ihtiyaç duyuluyor.

    Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise, 6 çekirdekli Intel Core i5-11600K, AMD Ryzen 5 5600X ve GeForce RTX2080 Ti 6GB, Radeon RX 6800 XT yer alıyor. Ancak depolama bölümünde kullanıcıların 130GB SSD'ye ihtiyacı olacağını belirtelim.

    Eylül ayında piyasaya sürülecek Starfield'ın aksine Forza Motorsport, DirectStorage ile birlikte hem DLSS 2'yi hem de AMD FSR 2.0'ı destekleyecek. Ayrıca Turn 10, ikonik Nürburgring GP pistinin yapımın lansman pistleri listesinde yer alacağını ve Nordschleife’nin ise 2024 baharında geleceğini duyurdu. Forza Motorsport artık Steam ve Microsoft Store üzerinden ön sipariş durumda. Oyunun standart sürümü 899,00 TL, Deluxe sürümü 1.099,00 TL, Premium sürümü ise 1.199,00 TL fiyata sahip.

    Forza Motorsport  minimum sistem gereksinimleri

    • İşlemci : 6 çekirdekli Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 1600
    • RAM : 8GB
    • Ekran Kartı : GeForce GTX 1060 6GB, Radeon RX 5500 XT
    • VRAM: 4GB
    • Depolama : 130 GB SSD
    • İşletim Sistemi : Windows 10

    Forza Motorsport  önerilen sistem gereksinimleri

    • İşlemci : 6 çekirdekli Intel Core i5-11600K, AMD Ryzen 5 5600X
    • RAM : 16GB
    • Ekran Kartı : GeForce RTX2080 Ti 6GB, Radeon RX 6800 XT
    • VRAM: 8GB
    • Depolama : 130 GB SSD
    • İşletim Sistemi : Windows 10

    Forza Motorsport  ideal sistem gereksinimleri

    • İşlemci : 8 çekirdekli Intel Core i5-11700K, AMD Ryzen 5 5800X
    • RAM : 16GB
    • Ekran Kartı : GeForce RTX4080 Ti 6GB, Radeon RX 7900 XT
    • VRAM: 16GB
    • Depolama : 130 GB NvME SSD
    • İşletim Sistemi :Windows 10
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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