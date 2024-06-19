Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu

- Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Freshly Frosted ve Rumble Club
- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
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Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Freshly Frosted ve Rumble Club
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Freshly Frosted ve Rumble Club için oyun içi hediye olacak. Lightfox Games tarafıdan geliştirilen Freshly Frosted, bulmaca türünde bir indie yapım. Oyunda birbirinden farklı mekaniklerle tasarlanan 140'dan fazla bulmaca bulunuyor.
Epic Games'in bu haftaki hediyeleri, 20 Haziran'dan 27 Haziran'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunları aldıysanız tamamen sizin olacaklar. Ancak bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacağını hatırlatalım. Ayrıca 20 Haziran'a kadar halihazırda mevcut olan Idle Champions of the Forgotten Realms ve Redout 2'yi kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
- Freshly Frosted
- Rumble Club Free Game of the Week Bonus
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.