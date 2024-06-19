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Tam Boyutta Gör Her hafta verdiği yeni ücretsiz oyunlarla oyuncuları sevindiren Epic Games, Steam'in ardından en sevilen platformlardan biri olmaya devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu.

Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Freshly Frosted ve Rumble Club

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Freshly Frosted ve Rumble Club için oyun içi hediye olacak. Lightfox Games tarafıdan geliştirilen Freshly Frosted, bulmaca türünde bir indie yapım. Oyunda birbirinden farklı mekaniklerle tasarlanan 140'dan fazla bulmaca bulunuyor.

Epic Games'in bu haftaki hediyeleri, 20 Haziran'dan 27 Haziran'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunları aldıysanız tamamen sizin olacaklar. Ancak bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacağını hatırlatalım. Ayrıca 20 Haziran'a kadar halihazırda mevcut olan Idle Champions of the Forgotten Realms ve Redout 2'yi kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

Freshly Frosted

Rumble Club Free Game of the Week Bonus

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu