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Tam Boyutta Gör Her hafta verdiği yeni ücretsiz oyunlarla oyuncuları sevindiren Epic Games, Steam'in ardından en sevilen platformlardan biri olmaya devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu.

Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Floppy Knights

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Floppy Knights olacak. Floppy Kinghts için, sıra tabanlı bir taktiksel kart oyunu diyebiliriz. 2022 yılında oyuncularla buluşan bu bağımsız yapımda, özenle hazırladığınız desteleri kullanarak şövalyelerinizi zafere taşıyorsunuz.

Epic Games'in bu haftaki hediyesi, 11 Temmuz'dan 18 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunları aldıysanız tamamen sizin olacaklar. Ancak bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacağını hatırlatalım. Ayrıca bugün akşam 18:00'a kadar kadar halihazırda mevcut olan The Falconeer: Standard Edition sürümünü kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu