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Tam Boyutta Gör Her hafta verdiği yeni ücretsiz oyunlarla oyuncuları sevindiren Epic Games, Steam'in ardından en sevilen platformlardan biri olmaya devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu.

Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: LumbearJack

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu LumbearJack olacak. LumbearJack için, tek kişilik bir bulmaca oyunu diyebiliriz. 2022 yılında çıkış yapan oyunda baltanızı kapıp yolunuza çıkan insan yapımı her şeyi doğruyor, geri dönüştürüyor, sevimli hayvan dostlarınızla bulmacaları çözüyor ve çevreyi kurtarıyorsunuz.

Epic Games'in bu haftaki hediyesi, 1 Ağustos tarihinden 8 Ağustos'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunları aldıysanız tamamen sizin olacak. Ancak bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacağını hatırlatalım. Ayrıca bugün akşam 18:00'a kadar kadar halihazırda mevcut olan F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch'u kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu