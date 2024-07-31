PS Plus abonelerine Ağustos ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

PS Plus Ağustos 2024 oyunları
Hatırlayanlar olacaktır, Temmuz ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Borderlands 3, HL 24 ve Among Us olmak üzere 3 yeni yapım eklenmişti.
Ağustos ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Ender Lilies: Quietus of the Knights, EGO Star Wars The Skywalker Saga ve Five Nights at Freddy’s Security Breach olacak. Bu üç oyunun 6 Ağustos Salı gününden 2 Eylül kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 6 Ağustos tarihine kadar Borderlands 3, HL 24 ve Among Us'ı oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
- Ender Lilies: Quietus of the Knights | PS4
- LEGO Star Wars The Skywalker Saga | PS4, PS5
- Five Nights at Freddy’s Security Breach | PS4, PS5
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.