PS Plus abonelerine Ağustos ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Ağustos ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu

PS Plus Ağustos 2024 oyunları

Hatırlayanlar olacaktır, Temmuz ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Borderlands 3, HL 24 ve Among Us olmak üzere 3 yeni yapım eklenmişti.

Ağustos ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Ender Lilies: Quietus of the Knights, EGO Star Wars The Skywalker Saga ve Five Nights at Freddy’s Security Breach olacak. Bu üç oyunun 6 Ağustos Salı gününden 2 Eylül kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 6 Ağustos tarihine kadar Borderlands 3, HL 24 ve Among Us'ı oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Ender Lilies: Quietus of the Knights | PS4

LEGO Star Wars The Skywalker Saga | PS4, PS5

Five Nights at Freddy’s Security Breach | PS4, PS5

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

