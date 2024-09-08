Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

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Tam Boyutta Gör Epic Games Store, her hafta olduğu gibi hediye oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları da belli oldu.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Rugrats: Adventures in Gameland ve macera ve bulmaca temalı SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE olacak. Bunlar arasından Rugrats: Adventures in Gameland için 2D aksiyon macera oyunu diyebiliriz. SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE ise yinemacera ve bulmaca temalarını birleştiriyor.

Her iki oyun, Epic Games Store'da 12 Eylül tarihinden 19 Eylül'e kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Football Manager 2024ve Sniper Ghost Warrior Contracts'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

12 Eylül - 19 Eylül

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu