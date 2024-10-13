Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Invincible Presents: Atom Eve ve Kardboard Kings olacak. Bunlar arasından Invincible Presents: Atom Eve, aynı adlı popüler animasyon serisinin dünyasında geçen bir RPG görsel roman karışımı. Oyun, kötü adamlara karşı yapılan savaşlar sırasında kullanılan sıra tabanlı dövüşle, dallara ayrılan bir anlatımla süper kahraman Atom Eve’i takip ediyor. Kardboard Kings ise, deniz kenarında kendi kart dükkanınızı açtığınız, simulasyon temalı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.
Invincible Presents: Atom Eve ve Kardboard Kings, Epic Games Store'da 17 Ekim tarihinden 24 Ekim'e kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Outliver: Tribulation ve Empyrion ve Empyrion - Galactic Survival'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
10 Ekim - 17 Ekim
17 Ekim - 24 EkimBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...