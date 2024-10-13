Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

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Tam Boyutta Gör Steam'e karşı hediye oyun fırsatlarına devam eden Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları da belli oldu.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Invincible Presents: Atom Eve ve Kardboard Kings olacak. Bunlar arasından Invincible Presents: Atom Eve, aynı adlı popüler animasyon serisinin dünyasında geçen bir RPG görsel roman karışımı. Oyun, kötü adamlara karşı yapılan savaşlar sırasında kullanılan sıra tabanlı dövüşle, dallara ayrılan bir anlatımla süper kahraman Atom Eve’i takip ediyor. Kardboard Kings ise, deniz kenarında kendi kart dükkanınızı açtığınız, simulasyon temalı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Invincible Presents: Atom Eve ve Kardboard Kings, Epic Games Store'da 17 Ekim tarihinden 24 Ekim'e kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Outliver: Tribulation ve Empyrion ve Empyrion - Galactic Survival​​​​​​'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

10 Ekim - 17 Ekim

17 Ekim - 24 Ekim

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Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu