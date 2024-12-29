Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu: 28-29 Aralık

- Epic Games'te bugünün ücretsizi: KILL KNIGHT
- Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor?
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Epic Games'te bugünün ücretsizi: KILL KNIGHT
Epic Games mağazasında bugünün merakla beklenen ücretsiz oyunu KILL KNIGHT oldu. KILL KNIGHT için izometrik bir aksiyon nişancı oyunu diyebiliriz. Oyunda ekrandaki düşman dalgalarını alt etmek için menzilli ve yakın dövüş saldırılarını kullanıyor ve çeşitli yeteneklerin kilidini açıyorsunuz. Ayrıca daha yoğun tempolu Sever modu dahil olmak üzere birden fazla zorluk seçeneği sunuyor.
Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 29 Aralık 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Epic Games'in geçtiğimiz günlerde verdiği oyunlar ise şu şekilde:
- The Lord of The Rings Return to Moria - 13-19 Aralık
- Vampire Survivors - 19-20 Aralık
- Astrea: Six-Sided Oracles - 20-21 Aralık
- TerraTech - 21-22 Aralık
- Wizard of Legend - 22-23 Aralık
- Dark and Darker - Legendary Status - 23-24 Aralık
- Dredge - 24-25 Aralık
- Control - 25-26 Aralık
- Ghostrunner 2 - 26-27 Aralık
- HOT WHEELS UNLEASHED 27-28 Aralık
- KILL KNIGHT - 28-29 Aralık
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor?
Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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