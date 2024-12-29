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    Anlık Bildirim

    Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu: 28-29 Aralık

    Epic Games Store yılbaşına özel düzenlediği ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Etkinliğin 11.ci ve yeni gizemli oyunu ise belli oldu. İşte bugünün ücretsizi...
    Steam'de 200TL'ye satılan oyun Epic Games'te ücretsiz oldu! Tam Boyutta Gör
    Epic Games Store, yılbaşı dönemine özel ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Bu kapsamda 31 Aralık akşamına kadar her gün yeni bir ücretsiz oyun erişime açılıyor. Son olarak gizemli oyun etkinliğinin 11. ve yeni oyunu belli oldu.

    Epic Games'te bugünün ücretsizi: KILL KNIGHT

    Epic Games mağazasında bugünün merakla beklenen ücretsiz oyunu KILL KNIGHT oldu. KILL KNIGHT için izometrik bir aksiyon nişancı oyunu diyebiliriz. Oyunda ekrandaki düşman dalgalarını alt etmek için menzilli ve yakın dövüş saldırılarını kullanıyor ve çeşitli yeteneklerin kilidini açıyorsunuz. Ayrıca daha yoğun tempolu Sever modu dahil olmak üzere birden fazla zorluk seçeneği sunuyor.

    Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 29 Aralık 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Epic Games'in geçtiğimiz günlerde verdiği oyunlar ise şu şekilde:

    • The Lord of The Rings Return to Moria - 13-19 Aralık
    • Vampire Survivors - 19-20 Aralık
    • Astrea: Six-Sided Oracles - 20-21 Aralık
    • TerraTech - 21-22 Aralık
    • Wizard of Legend - 22-23 Aralık
    • Dark and Darker - Legendary Status - 23-24 Aralık
    • Dredge - 24-25 Aralık
    • Control - 25-26 Aralık
    • Ghostrunner 2 - 26-27 Aralık
    • HOT WHEELS UNLEASHED 27-28 Aralık
    • KILL KNIGHT - 28-29 Aralık

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor?

    Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    KILL KNIGHT

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