Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu: 28-29 Aralık

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Epic Games Store, yılbaşı dönemine özel ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Bu kapsamda 31 Aralık akşamına kadar her gün yeni bir ücretsiz oyun erişime açılıyor. Son olarak gizemli oyun etkinliğinin 11. ve yeni oyunu belli oldu.

Epic Games'te bugünün ücretsizi: KILL KNIGHT

Epic Games mağazasında bugünün merakla beklenen ücretsiz oyunu KILL KNIGHT oldu. KILL KNIGHT için izometrik bir aksiyon nişancı oyunu diyebiliriz. Oyunda ekrandaki düşman dalgalarını alt etmek için menzilli ve yakın dövüş saldırılarını kullanıyor ve çeşitli yeteneklerin kilidini açıyorsunuz. Ayrıca daha yoğun tempolu Sever modu dahil olmak üzere birden fazla zorluk seçeneği sunuyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 29 Aralık 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Epic Games'in geçtiğimiz günlerde verdiği oyunlar ise şu şekilde:

The Lord of The Rings Return to Moria - 13-19 Aralık

Vampire Survivors - 19-20 Aralık

Astrea: Six-Sided Oracles - 20-21 Aralık

TerraTech - 21-22 Aralık

Wizard of Legend - 22-23 Aralık

Dark and Darker - Legendary Status - 23-24 Aralık

Dredge - 24-25 Aralık

Control - 25-26 Aralık

Ghostrunner 2 - 26-27 Aralık

HOT WHEELS UNLEASHED 27-28 Aralık

KILL KNIGHT - 28-29 Aralık

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor?

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

KILL KNIGHT

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Steam'de 200TL'ye satılan oyun Epic Games'te ücretsiz oldu!