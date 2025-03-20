Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı

Epic Games'te haftanın ücretsizi: Jurassic World Evolution 2
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Jurassic World Evolution 2geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Jurassic World Evolution, oyuncuların kendi Jurassic Park'larını inşa edip yönettiği bir simülasyon oyunu. 2021'de piyasaya çıkan yapım, eleştirmenlerden genel olarak 79 puan aldı ve ikinci oyunda daha büyük haritalar ve yeni ortamlar sunuyor. Oyunun Epic Games'teki fiyatı ise 760 TL.
Her hafta olduğu gibi Jurassic World Evolution 2 , Epic Games Store'da 20 Mart'tan 27 Mart'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!