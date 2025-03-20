Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsizi: Jurassic World Evolution 2

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Jurassic World Evolution 2geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Jurassic World Evolution, oyuncuların kendi Jurassic Park'larını inşa edip yönettiği bir simülasyon oyunu. 2021'de piyasaya çıkan yapım, eleştirmenlerden genel olarak 79 puan aldı ve ikinci oyunda daha büyük haritalar ve yeni ortamlar sunuyor. Oyunun Epic Games'teki fiyatı ise 760 TL.

Her hafta olduğu gibi Jurassic World Evolution 2 , Epic Games Store'da 20 Mart'tan 27 Mart'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak.

Jurassic World Evolution 2

Amazon Prime Gaming Mart 2025 oyunları: Tam 20 oyun ücretsiz 1 hf. önce eklendi

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı