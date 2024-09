Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Tam Boyutta Gör Epic Games Store, her hafta olduğu gibi hediye oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları da belli oldu.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları TOEM ve The Last Stand: Aftermath olacak. Bunlar arasından TOEM için macera temalı bir bulmaca oyunu diyebiliriz. Oyunda bulmacaları çözmek ve insanlara yardım etmek için kameranızla fotoğraflar çekiyorsunuz. The Last Stand: Aftermath ise zombi temalı bir tek oyunculu rogue-lite aksiyon macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Her iki oyun, Epic Games Store'da 19 Eylül tarihinden 26 Eylül'e kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Rugrats: Adventures in Gameland ve SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

GeForce Now'a 10 yeni oyun ekleniyor: İşte liste 1 gün önce eklendi

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

12 Eylül - 19 Eylül

19 Eylül - 26 Eylül

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu