Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu
- 12 Eylül - 19 Eylül
- 19 Eylül - 26 Eylül
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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları TOEM ve The Last Stand: Aftermath olacak. Bunlar arasından TOEM için macera temalı bir bulmaca oyunu diyebiliriz. Oyunda bulmacaları çözmek ve insanlara yardım etmek için kameranızla fotoğraflar çekiyorsunuz. The Last Stand: Aftermath ise zombi temalı bir tek oyunculu rogue-lite aksiyon macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor.
Her iki oyun, Epic Games Store'da 19 Eylül tarihinden 26 Eylül'e kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Rugrats: Adventures in Gameland ve SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
12 Eylül - 19 Eylül
19 Eylül - 26 EylülBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.