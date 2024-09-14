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Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Test Drive Unlimited Solar Crown, Flintlock: The Siege of Dawn, Warhammer 40,000: Space Marine 2 ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a 10 yeni oyun ekleniyor

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Warhammer 40,000: Space Marine 2, Test Drive Unlimited Solar Crown, Dawn of Defiance, Flintlock: The Siege of Dawn, Fort Solis ve King Arthur: Legion IX başta olmak üzere 10 oyun ekleniyor. GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar ve tarihlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Halihazırda 2.000'den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna ülkemizde aylık 340TL ücretle ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlerin fiyatı ise sırasıyla 800 TL, 1.580TL ve 2.880 TL.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Steam, 9 Eylül)

Test Drive Unlimited Solar Crown (Steam, 12 Eylül)

Dawn of Defiance (Steam)

Flintlock: The Siege of Dawn (Xbox, PC Game Pass)

Fort Solis (Epic Games Store)

King Arthur: Legion IX (Steam)

Squirrel With a Gun (Steam)

Tyranny – Gold Edition (Xbox, Microsoft Store)

XIII (Xbox, Microsoft Store)

Dead Rising Deluxe Remaster

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GeForce Now'a 10 yeni oyun ekleniyor: İşte liste