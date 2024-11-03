Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var?

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Tam Boyutta Gör En popüler dijital oyun mağazalarından Epic Games Store, son birkaç yıldır her hafta düzenli olarak bir veya birden fazla oyunu ücretsiz hale getiriyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu da belli oldu.

Bu haftaki Epic Games Store ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Deceive Inc. olacak. Farklı ajanlarla epik bir soyguna imza atmaya çalıştığımız oyunda amacımız tüm gizlilik yeteneklerimizi ve ajan maharetlerimizi kullanarak hedefimiz olan paketi rakiplerimizden önce elde etmek. Tabi bu esnada kimliğimizi açığa çıkartmaya çalışan rakiplerimiz de her an tetikteler. Üstelik bu haftaki ücretsizler arasında Apex Legends oyuncuları için Ash Paketi de yer alıyor.

Deceive Inc. ve Apex Legends Ash Paketi, Epic Games Store'da 7 Kasım tarihinden 14 Kasım'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Ghostwire: Tokyo ve Witch it'i de kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

31 Ekim - 7 Kasım

7 Kasım - 14 Kasım

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu!