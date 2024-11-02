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    Amazon Prime Gaming Kasım 2024 oyunları: Tam 24 oyun ücretsiz

    Amazon Prime Gaming abonelerine Kasım 2024'te sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 24 farklı ücretsiz oyun ekleniyor. İşte Prime Gaming Kasım ayı hediyeleri...
    Amazon Prime Gaming Kasım 2024 oyunları: Tam 24 oyun ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Kasım ayı listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 24 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Kasım ayı hediyeleri.

    Amazon Prime Gaming Kasım 2024 oyunları

    Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında BioShock™ Remastered, Tomb Raider: Legend, Spirit of the North, No Straight Roads, The Eternal Cylinder, SCARF ve Hive Jump 2: Survivors dahil 15 farklı oyun yer alıyordu.

    Kasım 2024 oyunlarına baktığımızda ise, listenin bir hayli genişlediğini görüyoruz. Buna göre listede, Marvel's Guardians of the Galaxy, Mafia: Definitive Edition, Dishonored: Definitive Edition ve Tomb Raider: Anniversary başta olmak üzere 24 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

    Prime Gaming'e Kasım ayında eklenecek oyunlar

    1 Kasım

    • Marvel's Guardians of the Galaxy
    • Mafia: Definitive Edition

    7 Kasım

    • Dishonored: Definitive Edition
    • Duck Paradox
    • Close To The Sun
    • Disney Pixar Cars
    • Bang Bang Racing
    • Snakebird Complete

    14 Kasım

    • Ms. Holmes: The Case of the Dancing Men
    • Chasm: The Rift
    • House of Golf 2
    • Tomb Raider: Anniversary
    • Blade of Darkness

    21 Kasım

    • Max: The Curse of Brotherhood
    • Overcooked: Gourmet Edition
    • Gloomy Tales: One-Way Ticket
    • Super Meat Boy
    • Moonscars
    • RIOT: Civil Unrest

    27 Kasım

    • Elite Dangerous
    • Sir Whoopass: Immortal Death
    • Jurassic World Evolution
    • Mystery Case Files: The Dalimar Legacy
    • Shogun Showdown
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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