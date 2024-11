Amazon Prime Gaming Kasım 2024 oyunları: Tam 24 oyun ücretsiz

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Kasım ayı listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 24 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Kasım ayı hediyeleri.

Amazon Prime Gaming Kasım 2024 oyunları

Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında BioShock™ Remastered, Tomb Raider: Legend, Spirit of the North, No Straight Roads, The Eternal Cylinder, SCARF ve Hive Jump 2: Survivors dahil 15 farklı oyun yer alıyordu.

Kasım 2024 oyunlarına baktığımızda ise, listenin bir hayli genişlediğini görüyoruz. Buna göre listede, Marvel's Guardians of the Galaxy, Mafia: Definitive Edition, Dishonored: Definitive Edition ve Tomb Raider: Anniversary başta olmak üzere 24 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Gaming'e Kasım ayında eklenecek oyunlar

1 Kasım

Marvel's Guardians of the Galaxy

Mafia: Definitive Edition

7 Kasım

Dishonored: Definitive Edition

Duck Paradox

Close To The Sun

Disney Pixar Cars

Bang Bang Racing

Snakebird Complete

14 Kasım

Ms. Holmes: The Case of the Dancing Men

Chasm: The Rift

House of Golf 2

Tomb Raider: Anniversary

Blade of Darkness

21 Kasım

Max: The Curse of Brotherhood

Overcooked: Gourmet Edition

Gloomy Tales: One-Way Ticket

Super Meat Boy

Moonscars

RIOT: Civil Unrest

27 Kasım

Elite Dangerous

Sir Whoopass: Immortal Death

Jurassic World Evolution

Mystery Case Files: The Dalimar Legacy

Shogun Showdown

