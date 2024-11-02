Amazon Prime Gaming Kasım 2024 oyunları: Tam 24 oyun ücretsiz

- Amazon Prime Gaming Kasım 2024 oyunları
- Prime Gaming'e Kasım ayında eklenecek oyunlar
- 1 Kasım
- 7 Kasım
- 14 Kasım
- 21 Kasım
- 27 Kasım
- Yorumlar
Amazon Prime Gaming Kasım 2024 oyunları
Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında BioShock™ Remastered, Tomb Raider: Legend, Spirit of the North, No Straight Roads, The Eternal Cylinder, SCARF ve Hive Jump 2: Survivors dahil 15 farklı oyun yer alıyordu.
Kasım 2024 oyunlarına baktığımızda ise, listenin bir hayli genişlediğini görüyoruz. Buna göre listede, Marvel's Guardians of the Galaxy, Mafia: Definitive Edition, Dishonored: Definitive Edition ve Tomb Raider: Anniversary başta olmak üzere 24 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Prime Gaming'e Kasım ayında eklenecek oyunlar
1 Kasım
- Marvel's Guardians of the Galaxy
- Mafia: Definitive Edition
7 Kasım
- Dishonored: Definitive Edition
- Duck Paradox
- Close To The Sun
- Disney Pixar Cars
- Bang Bang Racing
- Snakebird Complete
14 Kasım
- Ms. Holmes: The Case of the Dancing Men
- Chasm: The Rift
- House of Golf 2
- Tomb Raider: Anniversary
- Blade of Darkness
21 Kasım
- Max: The Curse of Brotherhood
- Overcooked: Gourmet Edition
- Gloomy Tales: One-Way Ticket
- Super Meat Boy
- Moonscars
- RIOT: Civil Unrest
27 Kasım
- Elite Dangerous
- Sir Whoopass: Immortal Death
- Jurassic World Evolution
- Mystery Case Files: The Dalimar Legacy
- Shogun Showdown
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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