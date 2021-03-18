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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu indirmeye sunuldu. 18 TL değerindeki macera oyunu The Fall'u hemen şimdi indirebilirsiniz.
    18 Mart 2021, 19:07 (7 sa.)
    2b
    19
    1
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı
    Tam Boyutta Gör

    Her hafta oyun veya oyunlar hediye eden Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı ve haftaya verilecek olan oyun da belli oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak vereceği oyun erişime açıldı

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    Epic Games'in bu hafta ücretsiz verdiği oyun macera türündeki The Fall. Oyunun değeri 18 TL. Şu andan itibaren 25 Mart 2021'de Türkiye saati ile 19.00'a kadar oyunu Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak. Oyunu ücretsiz alabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

    Epic Games'in haftaya ücretsiz olarak vereceği oyun ise Creature in the Well. Bu oyunu da 25 Mart 19.00'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu hafta verilecek oyunun videosunu ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz. 



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    Red_devil33 6 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 7 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 9 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 20 saat önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    M Musty3535123 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    adamlar beleş vermekten verecek oyun kalmadı
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