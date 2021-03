Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı

Tam Boyutta Gör

Her hafta oyun veya oyunlar hediye eden Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı ve haftaya verilecek olan oyun da belli oldu.

Epic Games'in bu hafta ücretsiz verdiği oyun macera türündeki The Fall. Oyunun değeri 18 TL. Şu andan itibaren 25 Mart 2021'de Türkiye saati ile 19.00'a kadar oyunu Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak. Oyunu ücretsiz alabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

Epic Games'in haftaya ücretsiz olarak vereceği oyun ise Creature in the Well. Bu oyunu da 25 Mart 19.00'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu hafta verilecek oyunun videosunu ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

