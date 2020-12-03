FIFA 21'in PS5 ve Xbox Series için hazırlanan özel sürümü yayınlandı

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Electronic Arts'ın yayıncılığını ve geliştiriciliğini yaptığı, futbol oyunlarının en popüleri olan FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 21'in yeni nesil özel sürümü yayınlandı.

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Yeni nesil güncellemesi yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series için yayınlandı. Eğer yeni nesil bir konsola sahipseniz ve FIFA 21'i önceki nesilde satın aldıysanız, ücretsiz bir şekilde yükseltmenizi yapabilirsiniz. Eğer henüz FIFA 21 sahibi değilseniz PlayStation Mağazası'ndan veya Xbox Mağazası'ndan satın alabilirsiniz.

Oyunun yeni nesilde ekstra sunacağı özellikleri ve yeni nesil için yayınlanan oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Yeni Nesil Özellikleri

PS5™ DualSense™ Dokunsal Geri Bildirimleri

Golü son anda engelleyen müdahalelerden direğe çarpan nefis gollerle PlayStation®5’teki yeni DualSense kontrol cihazının zengin ve tepkisel dokunmatik geri bildirimleri oynanış deneyimini derinleştiriyor. Sahada olan bitene tepki vererek maçın ritmini ellerinizde hissetmenizi sağlayan sürükleyici kontrol cihazı dokunsal geri bildirimleriyle şutların, pasların ve müdahalelerin etkisini hissedin.

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İtme-Çekme Fizik Kuralları

Genişletilmiş oyuncu etkileşimi sistemi, Gerçek Oyuncu Hareketi Teknolojimizi (RPMT) top kapma mücadelelerine ekliyor. Akan oyunda ve duran top pozisyonlarında oyuncular her zamankinden daha hızlı tepki süresiyle itme ve çekme hareketleri yaparken top kapma mücadelesinin geliştirilmiş fizikselliğini hissedin.

Görüntüler ve Sesler

Premier League, LaLiga Santander ve Bundesliga dahil dünyanın en büyük müsabakalarından özel olarak kaydedilen binlerce özgün marşla birlikte FIFA 21, hem mevcut nesilde hem de yeni nesilde spor oyunlarında eşi benzeri olmayan, en üst düzey EA SPORTS Atmosferik Ses deneyimini sunuyor.

Üst Düzey Gerçekçilik

Yeni nesil teknoloji, oyuncu fiziklerini daha iyi bir şekilde tanımlıyor. Topa vurduktan sonraki kas hareketleri, en büyük yıldızların oyuncu hareketlerine gerçekçi bir şekilde uyum sağlayan Frostbite™ altyapılı saç telleri ve gerçekçiliği geliştirilmiş yüzler ve forma kumaşları, dünyanın en iyi futbolcularını dinamik gerçekçilik konusunda üst düzeye çıkarıyor.

Hassas Çok Dokunuşlu Animasyonlar

Yeni oynanış teknolojisi, topla bağlantılı animasyonların görsel kalitesini ve tepki süresini geliştirerek daha akıcı ve gerçekçi oyuncu hareketlerini tecrübe etmenizi sağlıyor. Oyuncular artık daha insansı dokunuşlarda bulunarak mekanik ve robotik hareketleri azaltıyor.

Topsuz Alanda İnsanlaştırma

89. dakikada yorgun bir şekilde tekmelikleri düzeltmekten takım arkadaşına bağırarak ara pas istemeye kadar Topsuz Alanda İnsanlaştırma, futbolun tüm duygularını en üst düzeyde hissetmenizi sağlayan görsel animasyon dokusu ve özgün karakter davranışları yaratıyor.

Oyun Kamerası

Üst düzey futbol yayınlarının görünüşünden ve hissinden ilham alan yeni oynanış kamerası size her maçta farklı bir bakış açısı sunuyor. Kuracağınız oyunu ve keseceğiniz pas yollarını daha iyi planlamanıza yardımcı olması için sahanın daha geniş bir bölümünü görün ve ev sahibi ile deplasman taraftarlarının maça olan tepkilerini gerçek zamanlı olarak izleyin.

Canlı Işık İşlemesi

Yeni gecikmeli ışıklandırma sistemimiz Anfield’dan Parc des Princes’e, Etihad’dan Bernabéu’ya kadar ultra gerçekçi bir futbol deneyimi yaratıyor. FIFA 21, ayrıntıları hassasiyetle eklenen saha zeminleri, stadyum malzemeleri ve atmosfer efektlerinden yedeklere, görevlilere, iç saha ve deplasman taraftarlarına kadar Dünyanın Oyununun görselliğini her yönden geliştiriyor.

Maç Önü Canlı Yayını

Yeni maç önü sinematikleri eşi benzeri olmayan bir maç günü deneyimi sunarak futbolun görsel ve işitsel unsurlarını en üst düzeyde yaşamanızı sağlıyor. Maç öncesinde takım otobüslerinin stadyuma gelişini görün, taraftarların turnikelerden geçerkenki heyecanını hissedin ve oyuncuların sahaya çıkarken basın bölgesinden geçişini izleyin.

Büyük Gol Anları

Bazı goller daha anlamlıdır. Maçın gidişatına göre değişen yeni bağlamsal oyuncu, yedek kulübesi ve taraftar reaksiyonları, UEFA Champions League’de son dakikada maçı kazandıran bir gol veya takımı küme düşmekten kurtaran bir beraberlik golü gibi önemli duyguları ve heyecanlı anları hissetmenizi sağlıyor.

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