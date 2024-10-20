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Tam Boyutta Gör Steam'e karşı hediye oyun fırsatlarına devam eden Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları da belli oldu.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Moving Out olacak. SMG Studio & Devm Games ortaklığıyla geliştirilen ve Team17 tarafından yayınlanan Moving Out’ta oyuncuların, sertifikasını yeni alan bir eşya düzenleme ve taşıma teknisyeninin kalabalık Packmore kasabası boyunca taşıma işlerini yürütmeleri gerekiyor. Ayrıca hikâye modunu hem eşli hem de tek başınıza oynayabiliyorsunuz.

Moving Out​​​​​​​ , Epic Games Store'da 24 Ekim tarihinden 31 Ekim'e kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Invincible Presents: Atom Eve ve Kardboard Kings'i kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

17 Ekim - 24 Ekim

24 Ekim - 31 Ekim

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Epic Games'in haftaya vereceği hediye belli oldu