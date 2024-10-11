Amazon Prime Gaming'e tam 22 yeni oyun eklendi: DOOM Eternal, BioShock ve dahası

- Amazon Prime Gaming'e 22 yeni oyun ekleniyor
- Prime Gaming'e Ekim ayında eklenecek yeni oyunlar
- 17 Ekim
- 24 Ekim
- 31 Ekim
- Yorumlar
Amazon Prime Gaming'e 22 yeni oyun ekleniyor
Kaçıranlar için Eylül ayının başında Prime Gaming kütüphanesine Tomb Raider: Legend, Spirit of the North, No Straight Roads, The Eternal Cylinder, SCARF ve Hive Jump 2: Survivors eklendi. Bugün ve önümüzdeki haftalarda ise BioShock™ Remastered, DOOM Eternal, Killing Floor 2, A Plague Tale: Innocence dahil olmak üzere 22 yeni oyun daha ücretsiz olarak sunulacak. Tüm oyunlara ve daha fazlasına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Geçtiğimiz günlerde açıklanan ekim ayı listesi şu şekildeydi:
- Tomb Raider: Legend (GOG)
- Spirit of the North (Epic Games)
- No Straight Roads (Epic Games)
- The Eternal Cylinder (Epic Games)
- SCARF (Amazon App)
- Hive Jump 2: Survivors (GOG)
Prime Gaming'e Ekim ayında eklenecek yeni oyunlar
- BioShock™ Remastered [GOG]
- DOOM Eternal [PC Microsoft Store]
- DreadOut 2 [Amazon Games App]
- Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition [Epic Games Store]
- Priest Simulator: Vampire Show [Epic Games Store]
- The Gap [Amazon Games App]
17 Ekim
- Mystery Box: Hidden Secrets
- Vlad Circus: Descend Into Madness [Amazon Games App]
- Through the Darkest of Times [Amazon Games App]
- Killing Floor 2 [Epic Games Store]
- Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol [Amazon Games App]
24 Ekim
- Pumpkin Jack [GOG]
- The Gunk [GOG]
- STASIS: BONE TOTEM [Epic Games Store]
- Gargoyles Remastered [Amazon Games App]
- Monster Train [GOG]
- Morbid: The Seven Acolytes [Epic Games Store]
31 Ekim
- A Plague Tale: Innocence [GOG]
- Death’s Door [Epic Games Store]
- Haunted Hotel: Personal Nightmare Collector’s Edition [Amazon Games App]
- Scorn [GOG]
- Coromon [GOG]
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...