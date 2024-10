Amazon Prime Gaming'e tam 22 yeni oyun eklendi: DOOM Eternal, BioShock ve dahası

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime aboneliği kapsamında aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Ekim ayı listesi yenilendi. Bu ay Prime Gaming abonelerine 22'si yeni olmak üzere 3.000 TL'yi aşan 28 oyun ücretsiz olarak sunulacak. İşte Prime Gaming Ekim ayı hediyeleri.

Amazon Prime Gaming'e 22 yeni oyun ekleniyor

Kaçıranlar için Eylül ayının başında Prime Gaming kütüphanesine Tomb Raider: Legend, Spirit of the North, No Straight Roads, The Eternal Cylinder, SCARF ve Hive Jump 2: Survivors eklendi. Bugün ve önümüzdeki haftalarda ise BioShock™ Remastered, DOOM Eternal, Killing Floor 2, A Plague Tale: Innocence dahil olmak üzere 22 yeni oyun daha ücretsiz olarak sunulacak. Tüm oyunlara ve daha fazlasına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Amazon Prime Alışveriş Festivali’nde son 4 gün: En iyi indirimler 6 sa. önce eklendi

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan ekim ayı listesi şu şekildeydi:

Prime Gaming'e Ekim ayında eklenecek yeni oyunlar

BioShock™ Remastered [GOG]

DOOM Eternal [PC Microsoft Store]

DreadOut 2 [Amazon Games App]

Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition [Epic Games Store]

Priest Simulator: Vampire Show [Epic Games Store]

The Gap [Amazon Games App]

17 Ekim

Mystery Box: Hidden Secrets

Vlad Circus: Descend Into Madness [Amazon Games App]

Through the Darkest of Times [Amazon Games App]

Killing Floor 2 [Epic Games Store]

Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol [Amazon Games App]

24 Ekim

Pumpkin Jack [GOG]

The Gunk [GOG]

STASIS: BONE TOTEM [Epic Games Store]

Gargoyles Remastered [Amazon Games App]

Monster Train [GOG]

Morbid: The Seven Acolytes [Epic Games Store]

31 Ekim

A Plague Tale: Innocence [GOG]

Death’s Door [Epic Games Store]

Haunted Hotel: Personal Nightmare Collector’s Edition [Amazon Games App]

Scorn [GOG]

Coromon [GOG]

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Amazon Prime Gaming'e 22 yeni oyun eklendi: 3.000 TL değerinde