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    Amazon Prime Gaming'e tam 22 yeni oyun eklendi: DOOM Eternal, BioShock ve dahası

    Amazon Prime Gaming Ekim ayı kütüphanesine BioShock™ Remastered ve A Plague Tale: Innocence başta olmak üzere 22 yeni oyun daha eklendi. İşte Prime Gaming kullanıcılarına sunulacak ücretsiz oyunlar...
    Amazon Prime Gaming'e 22 yeni oyun eklendi: 3.000 TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime aboneliği kapsamında aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Ekim ayı listesi yenilendi. Bu ay Prime Gaming abonelerine 22'si yeni olmak üzere 3.000 TL'yi aşan 28 oyun ücretsiz olarak sunulacak. İşte Prime Gaming Ekim ayı hediyeleri.

    Amazon Prime Gaming'e 22 yeni oyun ekleniyor

    Kaçıranlar için Eylül ayının başında Prime Gaming kütüphanesine Tomb Raider: Legend, Spirit of the North, No Straight Roads, The Eternal Cylinder, SCARF ve Hive Jump 2: Survivors eklendi. Bugün ve önümüzdeki haftalarda ise BioShock™ Remastered, DOOM Eternal, Killing Floor 2, A Plague Tale: Innocence dahil olmak üzere 22 yeni oyun daha ücretsiz olarak sunulacak. Tüm oyunlara ve daha fazlasına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

    Geçtiğimiz günlerde açıklanan ekim ayı listesi şu şekildeydi:

    Prime Gaming'e Ekim ayında eklenecek yeni oyunlar 

    • BioShock™ Remastered [GOG]
    • DOOM Eternal [PC Microsoft Store]
    • DreadOut 2 [Amazon Games App]
    • Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition [Epic Games Store]
    • Priest Simulator: Vampire Show [Epic Games Store]
    • The Gap [Amazon Games App]

    17 Ekim

    • Mystery Box: Hidden Secrets
    • Vlad Circus: Descend Into Madness [Amazon Games App]
    • Through the Darkest of Times [Amazon Games App]
    • Killing Floor 2 [Epic Games Store]
    • Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol [Amazon Games App]

    24 Ekim

    • Pumpkin Jack [GOG]
    • The Gunk [GOG]
    • STASIS: BONE TOTEM [Epic Games Store]
    • Gargoyles Remastered [Amazon Games App]
    • Monster Train [GOG]
    • Morbid: The Seven Acolytes [Epic Games Store]

    31 Ekim

    • A Plague Tale: Innocence [GOG]
    • Death’s Door [Epic Games Store]
    • Haunted Hotel: Personal Nightmare Collector’s Edition [Amazon Games App]
    • Scorn [GOG]
    • Coromon [GOG]
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 1 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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