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    Anlık Bildirim

    Epic Games'in ikinci ücretsiz oyunu erişime açıldı! 19-20 Aralık

    Epic Games Store yılbaşına özel düzenlediği ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak etkinliğin ikinci gizemli oyunu erişime açıldı. İşte bugünün ücretsizi.
    Epic Games'in ikinci ücretsiz oyunu erişime açıldı! 19-20 Aralık Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için yılbaşına özel gizemli oyun dönemi halihazırda başladı ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunulacak. Geçtiğimiz saatlerde ise Epic Games'in 19-20 Aralık hediyesi erişime açıldı.

    Epic Games'te bugünün ücretsizi: Vampire Survivors

    Kaçıranlar için Aralık sonuna kadar devam edecek yılbaşına özel gizemli oyun döneminde, Epic Games'te her gün yeni bir oyun ücretsiz olacak. Geçtiğimiz dakikalarda ise bugünün ücretsiz oyunu Vampire Survivors erişime açıldı. Oyunda karakterinizle düşman dalgalarına karşı hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ayrıca hem roguelike hem de aksiyon dolu yapısıyla çok sayıda özellik sunuluyor. Steam'de 230.000'den fazla incelemeye sahip ve bunların ortalaması "çok olumlu". 

    Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 20 Aralık 2023 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak

    Epic Games'te ücretsiz:

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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    Kayrabey 1 gün önce

    Güzel olmuş...

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