Epic Games'in ikinci ücretsiz oyunu erişime açıldı! 19-20 Aralık

Epic Games'te bugünün ücretsizi: Vampire Survivors
Kaçıranlar için Aralık sonuna kadar devam edecek yılbaşına özel gizemli oyun döneminde, Epic Games'te her gün yeni bir oyun ücretsiz olacak. Geçtiğimiz dakikalarda ise bugünün ücretsiz oyunu Vampire Survivors erişime açıldı. Oyunda karakterinizle düşman dalgalarına karşı hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ayrıca hem roguelike hem de aksiyon dolu yapısıyla çok sayıda özellik sunuluyor. Steam'de 230.000'den fazla incelemeye sahip ve bunların ortalaması "çok olumlu".
Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 20 Aralık 2023 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak
Epic Games'te ücretsiz:
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Güzel olmuş...