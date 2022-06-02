Epic Games'in yeni gizemli hediyesi belli oldu: Wolfenstein: The New Order ücretsiz

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Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye yine gizemli hediye olarak açıklandı.

PlayStation Plus Haziran 2022 oyunları resmi olarak açıklandı 23 sa. önce eklendi

Wolfenstein: The New Order Ücretsiz

Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Wolfenstein: The New Order. Oyunun değeri Epic Games'te 58 TL. Hediyeyi 9 Haziran 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

Wolfenstein: The New Order

Epic Games'in haftaya vereceği hediye isene yazık ki açıklanmadı ancak gizemli hediye yazdığı zaman genelde güzel bir hediye veriliyor son üç haftadır olduğu gibi. Onu da 9 Haziran'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

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Epic Games'in yeni gizemli hediyesi belli oldu