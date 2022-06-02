Epic Games'in yeni gizemli hediyesi belli oldu: Wolfenstein: The New Order ücretsiz

Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye yine gizemli hediye olarak açıklandı.
Wolfenstein: The New Order Ücretsiz
Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Wolfenstein: The New Order. Oyunun değeri Epic Games'te 58 TL. Hediyeyi 9 Haziran 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.
Epic Games'in haftaya vereceği hediye isene yazık ki açıklanmadı ancak gizemli hediye yazdığı zaman genelde güzel bir hediye veriliyor son üç haftadır olduğu gibi. Onu da 9 Haziran'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.