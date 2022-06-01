PlayStation Plus Haziran 2022 oyunları resmi olarak açıklandı: God of War

Bildiğiniz gibi PlayStation'ın PlayStation Plus isimli bir abonelik servisi bulunuyor. Bu servis, sizlerin hem oyunların online moduna ulaşmanızı sağlıyor hem de aylık birkaç farklı ücretsiz oyun sunuyor. Geçtiğimiz saatlerde de PlayStation Plus'ın Haziran 2022 ücretsiz oyunları resmi olarak açıklandı.
Bu ay verilen oyunlara baktığımızda şüphesiz en çok dikkat çeken yapımın God of War olduğunu görebiliyoruz. Oyunlar 7 Haziran'da erişime açılacak. 5 Temmuz'a kadar oyunları kütüphanenize eklerseniz oyunlar tamamen sizin olacak. Haziran 2022'de verilecek oyunları aşağıda bulabilirsiniz.
PS Plus Haziran 2022 Oyunları
Nickelodeon All-Star Brawl (PS5, PS4)
God of War (PS4)
Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.