PlayStation Plus Haziran 2022 oyunları resmi olarak açıklandı: God of War

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Bildiğiniz gibi PlayStation'ın PlayStation Plus isimli bir abonelik servisi bulunuyor. Bu servis, sizlerin hem oyunların online moduna ulaşmanızı sağlıyor hem de aylık birkaç farklı ücretsiz oyun sunuyor. Geçtiğimiz saatlerde de PlayStation Plus'ın Haziran 2022 ücretsiz oyunları resmi olarak açıklandı.

Nisan 2022'nin başında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar 23 sa. önce eklendi

Bu ay verilen oyunlara baktığımızda şüphesiz en çok dikkat çeken yapımın God of War olduğunu görebiliyoruz. Oyunlar 7 Haziran'da erişime açılacak. 5 Temmuz'a kadar oyunları kütüphanenize eklerseniz oyunlar tamamen sizin olacak. Haziran 2022'de verilecek oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

PS Plus Haziran 2022 Oyunları

Nickelodeon All-Star Brawl (PS5, PS4)

God of War (PS4)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

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PlayStation Plus Haziran 2022 oyunları resmi olarak açıklandı