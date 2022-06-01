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    PlayStation Plus Haziran 2022 oyunları resmi olarak açıklandı: God of War

    Sony'nin PlayStation kullanıcılarına sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus'ın Haziran 2022 oyunları resmi olarak açıklandı. İşte Haziran 2022 PS Plus oyunları.
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    PlayStation Plus Haziran 2022 oyunları resmi olarak açıklandı
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    Bildiğiniz gibi PlayStation'ın PlayStation Plus isimli bir abonelik servisi bulunuyor. Bu servis, sizlerin hem oyunların online moduna ulaşmanızı sağlıyor hem de aylık birkaç farklı ücretsiz oyun sunuyor. Geçtiğimiz saatlerde de PlayStation Plus'ın Haziran 2022 ücretsiz oyunları resmi olarak açıklandı.

    Bu ay verilen oyunlara baktığımızda şüphesiz en çok dikkat çeken yapımın God of War olduğunu görebiliyoruz. Oyunlar 7 Haziran'da erişime açılacak. 5 Temmuz'a kadar oyunları kütüphanenize eklerseniz oyunlar tamamen sizin olacak. Haziran 2022'de verilecek oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

    PS Plus Haziran 2022 Oyunları

    Nickelodeon All-Star Brawl (PS5, PS4)

    God of War (PS4)

    Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

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    daysleeperxp 12 saat önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 1 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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