Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu erişime açıldı! 25-26 Aralık

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için yılbaşına özel gizemli oyun dönemi halihazırda başladı ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunuluyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Epic Games'in 25-26 Aralık hediyesi erişime açıldı.

Epic Games'te bugünün ücretsizi: Control

Epic Games mağazasında bugünün merakla beklenen ücretsiz oyunu Control oldu. Control, hem hikayesi hem grafikleri hem de oynanış mekanikleriyle ön plana çıkan bir yapım. Bu bakımdan birçok övgüye layık görülen oyun kapalı bir açık dünya da geçiyor. Paranormal olayların çevresinde ilerleyen oyunda, ayrıca çeşitli gizemleri çözmek için de çaba harcıyoruz.

Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 26 Aralık 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Epic Games'in geçtiğimiz günlerde verdiği oyunlar ise şu şekilde:

The Lord of The Rings Return to Moria - 13-19 Aralık

Vampire Survivors - 19-20 Aralık

Astrea: Six-Sided Oracles - 20-21 Aralık

TerraTech - 21-22 Aralık

Wizard of Legend - 22-23 Aralık

Dark and Darker - Legendary Status - 23-24 Aralık

Dredge - 24-25 Aralık

Control - 25-26 Aralık

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor?

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Control

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu açıldı! 400 TL değerinde