Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu erişime açıldı! 25-26 Aralık

- Epic Games'te bugünün ücretsizi: Control
- Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor?
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Epic Games'te bugünün ücretsizi: Control
Epic Games mağazasında bugünün merakla beklenen ücretsiz oyunu Control oldu. Control, hem hikayesi hem grafikleri hem de oynanış mekanikleriyle ön plana çıkan bir yapım. Bu bakımdan birçok övgüye layık görülen oyun kapalı bir açık dünya da geçiyor. Paranormal olayların çevresinde ilerleyen oyunda, ayrıca çeşitli gizemleri çözmek için de çaba harcıyoruz.
Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 26 Aralık 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Epic Games'in geçtiğimiz günlerde verdiği oyunlar ise şu şekilde:
- The Lord of The Rings Return to Moria - 13-19 Aralık
- Vampire Survivors - 19-20 Aralık
- Astrea: Six-Sided Oracles - 20-21 Aralık
- TerraTech - 21-22 Aralık
- Wizard of Legend - 22-23 Aralık
- Dark and Darker - Legendary Status - 23-24 Aralık
- Dredge - 24-25 Aralık
- Control - 25-26 Aralık
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor?
Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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