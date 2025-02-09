Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu: F1 Manager 2024 ve Apex Paketi
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu F1 Manager 2024 olacak. İngiliz stüdyosu Frontier Developments tarafından geliştirilen F1 Manager 2024,. Temmuz 2024'te PC ve konsollar için piyasaya sürüldü ve OpenCritic'te ortalama 80 puana sahip. Oyunda bir takım menajeri olarak kontrol tamamen sizde ve hem pistte hem de pist dışında önemli kararlar alıyorsunuz. Ayrıca bu hafta Apex Legends için "Loba" karakteri ve "Torrent" görünümünün bulunduğu ücretsiz bir paket de sunulacak.
F1 Manager 2024 ve Apex Paketi, Epic Games Store'da 13 Şubat'tan 20 Şubat'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Beyond Blue'yu da kütüphanenize eklemeyi unutmayın.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Kaynakça https://store.epicgames.com/tr/p/f1-manager-2024-fe51bd https://store.epicgames.com/tr/p/apex-legends-season-24-epic-content-offer-f63bd1 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.