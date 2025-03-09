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    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

    Epic Games Store, bu hafta yeni bir oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsizi Mortal Shell ve World of Warships paketi, 13 Mart'tan 20 Mart'a kadar ücretsiz olacak...
    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var Tam Boyutta Gör
    Steam‘e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Storeşu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu. 

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu: Mortal Shell

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Mortal Shell olacak. Mortal Shell, paramparça olmuş bir dünyada akıl sağlığını ve direncini test eden, derin bir aksiyon-RYO oyunu. Oyunda kayıp savaşçıları ele geçirmeniz, gizli kutsal yerleri keşfetmeniz ve korkunç düşmanlarla yüzleşmeniz gerekiyor. Ayrıca bu hafta Mortal Shell'e ek olarak World of Warships - Anniversary Party Favor paketi de ücretsiz olarak verilecek.

    Mortal Shell ve World of Warships, Epic Games Store'da 13 Mart'tan 20 Mart'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Them's Fightin' Herds'i de kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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    turkelvis 3 gün önce

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