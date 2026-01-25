Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam'e oranla uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Definitely Not Fried Chicken olacak. Yönetim simülasyon oyunu, oyunculardan sağlıklı bir nakit akışı oluşturmalarını, ardından elde edilen kârı kullanarak daha yasadışı ürünlere yönelmelerini istiyor. Ayrıca, Steam'de yaklaşık 2.000 kullanıcı yorumundan %71,50 oranında olumlu oyuncu yorumuna sahip.

Definitely Not Fried Chicken

Definitely Not Fried Chicken, 29 Ocak'tan 5 Şubat'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Rustler (Grand Theft Horse)'u kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

