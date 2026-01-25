Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Definitely Not Fried Chicken olacak. Yönetim simülasyon oyunu, oyunculardan sağlıklı bir nakit akışı oluşturmalarını, ardından elde edilen kârı kullanarak daha yasadışı ürünlere yönelmelerini istiyor. Ayrıca, Steam'de yaklaşık 2.000 kullanıcı yorumundan %71,50 oranında olumlu oyuncu yorumuna sahip.
Definitely Not Fried Chicken, 29 Ocak'tan 5 Şubat'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Rustler (Grand Theft Horse)'u kütüphanenize eklemeyi unutmayın.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: