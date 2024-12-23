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    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı! 23-24 Aralık

    Epic Games Store yılbaşına özel düzenlediği ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak etkinliğin altıncı ve yeni gizemli oyunu erişime açıldı. İşte bugünün ücretsizi.
    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı! 23-24 Aralık Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için yılbaşına özel gizemli oyun dönemi halihazırda başladı ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunuluyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Epic Games'in 23-24 Aralık hediyesi erişime açıldı. 

    Epic Games'te bugünün ücretsizi: Dark and Darker - Legendary Status

    Epic Games mağazasında bugünün merakla beklenen ücretsiz oyunu Dark and Darker - Legendary Statusoldu. Roguelike temalı Dark and Darker - Legendary Status, PvPvE oyununa odaklanan bir zindan yapma oyunu. Güney Koreli stüdyo Ironmace tarafından geliştirilen oyunda, tuzaklar, canavarlar ve rakip maceracılar dolu tehlikeli bir maceraya çıkıyorsunuz.

    Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 24 Aralık 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Epic Games'in geçtiğimiz günlerde verdiği oyunlar ise şu şekilde:

    • The Lord of The Rings Return to Moria - 13-19 Aralık
    • Vampire Survivors - 19-20 Aralık
    • Astrea: Six-Sided Oracles - 20-21 Aralık
    • TerraTech - 21-22 Aralık
    • Wizard of Legend - 22-23 Aralık
    • Dark and Darker - Legendary Status - 23-24 Aralık

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor?

    Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    Dark and Darker - Legendary Status

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    Sinoeis 6 saat önce

    NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???

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    ermes_unuy 2 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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