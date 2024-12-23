Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı! 23-24 Aralık

- Epic Games'te bugünün ücretsizi: Dark and Darker - Legendary Status
- Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor?
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Epic Games'te bugünün ücretsizi: Dark and Darker - Legendary Status
Epic Games mağazasında bugünün merakla beklenen ücretsiz oyunu Dark and Darker - Legendary Statusoldu. Roguelike temalı Dark and Darker - Legendary Status, PvPvE oyununa odaklanan bir zindan yapma oyunu. Güney Koreli stüdyo Ironmace tarafından geliştirilen oyunda, tuzaklar, canavarlar ve rakip maceracılar dolu tehlikeli bir maceraya çıkıyorsunuz.
Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 24 Aralık 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Epic Games'in geçtiğimiz günlerde verdiği oyunlar ise şu şekilde:
- The Lord of The Rings Return to Moria - 13-19 Aralık
- Vampire Survivors - 19-20 Aralık
- Astrea: Six-Sided Oracles - 20-21 Aralık
- TerraTech - 21-22 Aralık
- Wizard of Legend - 22-23 Aralık
- Dark and Darker - Legendary Status - 23-24 Aralık
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor?
Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
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NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???
Bana çok korkutucu geliyor bunlar.