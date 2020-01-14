Epic Games mağazası 100 milyon kullanıcıyı geçti

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Faaliyete geçtiği ilk günden bu yana gerek oyun lansmanları olsun gerekse de ücretsiz olarak dağıttığı oyunlar olsun Epic Games mağazası oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor. Mağaza bu yılda iddiasını sürdürürken kullanıcı sayısı da rekor kırdı.

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Epic Games mağazası ne kadar sattı?

Mağaza tarafından yapılan açıklamaya göre kayıtlı kullanıcı sayısı 108 milyonu geçmiş durumda. Fortnite olmak üzere belirli oyunların merkezi durumunda olması bu sayıyı tetikledi. Steam'in Ocak 2019 rakamı 90 milyon civarındaydı.

Mağazanın elde ettiği gelir 680 milyon dolar oldu. Bunun 251 milyonu üçüncü taraf oyunlardan geldi ve promosyonlarla verilen yapımların kazancı buna dahil edilmedi. Oyunlar için mağazanın yaptığı promosyonlar 23 milyon dolar civarında.

Mağazanın önemli bir ayağını temsil eden ücretsiz oyun kampanyasında bugüne kadar 73 yapım hediye edildi ve bu yapımlar toplamda 200 milyon kez indirildi. Epic Games 2020 yılında da ücretsiz oyunlarına devam edecek.

Sektörün lideri olma amacında olsa da Steam mağazası halen açık ara önde. Sadece 2017 yılında mağazadan elde edilen gelir 4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Genişleme paketleri, kullanıcı yorumları, değerlendirmeler mağazanın koruduğu avantajlar arasında. Bu bakımdan Epic Games uzun bir yol katetmek zorunda.

https://www.theverge.com/2020/1/14/21064951/epic-game-store-users-number-cross-play-revenue-valve-steam

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