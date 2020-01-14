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    Epic Games mağazası 100 milyon kullanıcıyı geçti

    Sektöre hızlı bir giriş yapan Epic Games mağazası gerek ücretsiz oyunlar gerekse de özel oyun lansmanları ile 100 milyondan fazla kullanıcı çekmeyi başardı. Gelir ise 680 milyon dolar oldu.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Epic Games mağazası 100 milyon kullanıcıyı geçti
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    Faaliyete geçtiği ilk günden bu yana gerek oyun lansmanları olsun gerekse de ücretsiz olarak dağıttığı oyunlar olsun Epic Games mağazası oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor. Mağaza bu yılda iddiasını sürdürürken kullanıcı sayısı da rekor kırdı.

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    Epic Games mağazası ne kadar sattı?

    Mağaza tarafından yapılan açıklamaya göre kayıtlı kullanıcı sayısı 108 milyonu geçmiş durumda. Fortnite olmak üzere belirli oyunların merkezi durumunda olması bu sayıyı tetikledi. Steam'in Ocak 2019 rakamı 90 milyon civarındaydı.

    Mağazanın elde ettiği gelir 680 milyon dolar oldu. Bunun 251 milyonu üçüncü taraf oyunlardan geldi ve promosyonlarla verilen yapımların kazancı buna dahil edilmedi. Oyunlar için mağazanın yaptığı promosyonlar 23 milyon dolar civarında.

    Mağazanın önemli bir ayağını temsil eden ücretsiz oyun kampanyasında bugüne kadar 73 yapım hediye edildi ve bu yapımlar toplamda 200 milyon kez indirildi. Epic Games 2020 yılında da ücretsiz oyunlarına devam edecek.

    Sektörün lideri olma amacında olsa da Steam mağazası halen açık ara önde. Sadece 2017 yılında mağazadan elde edilen gelir 4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Genişleme paketleri, kullanıcı yorumları, değerlendirmeler mağazanın koruduğu avantajlar arasında. Bu bakımdan Epic Games uzun bir yol katetmek zorunda.



    https://www.theverge.com/2020/1/14/21064951/epic-game-store-users-number-cross-play-revenue-valve-steam Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Ambarad 1 hf. en beğenilen
    Epic Games mağazasını ilk çıktığında meraktan indirmiştim. Bi kaç bedava verdiği oyunu da ekledim. Sisteme format atınca bir daha kurmadım bile. Sadece oyun satarak olmaz bu iş. Ne zaman Steam gibi, sistemde bütün gün açık tutulacak kadar özelliklere kavuşur, o zaman Steam'e rakip oldu diyebiliriz. Şu an için sayıların bir önemi yok. Dijital platform pastasından pay koparmak için oluşturulmuş bir platformdan ibaret.
    Epic Games mağazasını ilk çıktığında meraktan indirmiştim. Bi kaç bedava verdiği oyunu da ekledim. Sisteme format atınca bir daha kurmadım bile. Sadece oyun sa...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Mütercim Bey 1 hf.
    Satış yapacağın bir platform açıyorsun, ilk aklına gelen şey şuraya bi sepet koyalım da millet neleri satın almak istiyor koyabilsin, toplam tutarı görebilsin olur. Ama yok, EGS çıkalı 1 sene oldu herhalde ama hala Sepet denen en basit özellik yok. Toplu oyun almak istesen işkence resmen. Kusura bakmasın ama onunla uğraşacağıma 20-30 tl fazla verir Steam'den alırım.
    Satış yapacağın bir platform açıyorsun, ilk aklına gelen şey şuraya bi sepet koyalım da millet neleri satın almak istiyor koyabilsin, toplam tutarı görebilsin o...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    eaglepaw_1903 7 sa.
    ..
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    estimates29 1 hf.
    Oyle boyle diyorsunuz da adamlar quantic dreams is ortagindan voleyi vurdu . Milyonlarca satti bu firmanin oyunlari steam de yok saniyorum bunlar
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    Mütercim Bey 1 hf.
    Satış yapacağın bir platform açıyorsun, ilk aklına gelen şey şuraya bi sepet koyalım da millet neleri satın almak istiyor koyabilsin, toplam tutarı görebilsin olur. Ama yok, EGS çıkalı 1 sene oldu herhalde ama hala Sepet denen en basit özellik yok. Toplu oyun almak istesen işkence resmen. Kusura bakmasın ama onunla uğraşacağıma 20-30 tl fazla verir Steam'den alırım.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    TearsForFears 6 gün Mütercim Bey
    Epicte steam gibi çöp oyun yok sepete 20 30 tane oyun eklemiyorsun. 20 30 tl fazla verip bu yüzden steamden alırım demek palavra. Epic in uygun fiyatları steamde olmayan oyunları varken hala inatla kullanmayanlar fanboydan başka bir şey değil. Ben originde uplayde battlenet te kullanıyorum çünkü niye kullanmayım hepsinde sevdiğim oyunlar var.
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    olağan_şüpheli 1 hf.
    Kullanıcı sayısı anlamında bir başarı elde etmiş.Sırada satış başarısı olmalı. Mesela ne kadar ücretli oyun satabilmiş. Beleş verdiği oyunları bile almıyorum artık.
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    babgozd 1 hf.
    Epic Game Store ücretsiz oyun dağıtmaya başladığından beri hiçbirini kaçırmadım. Şu an için 70'den fazla oyunum oldu ama launcherını yüklemedim bile. Aslında Limbo, This War of Mine, Inside gibi oyunları denemek istiyorum ama nedense launcherı bile indiresim gelmiyor.
    Yanıtla +3
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    001ATB 1 hf.
    Ne paralar dönüyor be
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    Ambarad 1 hf. en beğenilen
    Epic Games mağazasını ilk çıktığında meraktan indirmiştim. Bi kaç bedava verdiği oyunu da ekledim. Sisteme format atınca bir daha kurmadım bile. Sadece oyun satarak olmaz bu iş. Ne zaman Steam gibi, sistemde bütün gün açık tutulacak kadar özelliklere kavuşur, o zaman Steam'e rakip oldu diyebiliriz. Şu an için sayıların bir önemi yok. Dijital platform pastasından pay koparmak için oluşturulmuş bir platformdan ibaret.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    TearsForFears 6 gün Ambarad
    Steami sadece millete aldığı ss leri göstermek isteyenler çok kullanıyor. Ben oyunumu oynuyorum steami kapatıyorum aynı şeyi diğer platformlarda da yapıyorum. Epic launcherin gelişmesi lazım doğru ki zamanla da gelişecektir.
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