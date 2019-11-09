Epic Games mağazası iki oyunu daha ücretsiz yaptı

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Bir süredir haftada iki hediye oyun kampanyasını devam ettiren Epic Games mağazası bu hafta da iki oyunu kampanyaya soktu. Yakın dönemin iki oyunu Ruiner ve Nuclear Throne ücretsiz olarak sunuluyor.

Ruiner ve Nuclear Throne ücretsiz

Ruiner oyunu Reikon Games tarafından geliştirilen 2017 yılına ait bir shooter türü. Kuş bakışı oynanan oyun 2091 yılındaki Rengkok adlı bir metropolde geçiyor. Bir psikopat olarak gizemli bir bilgisayar korsanı arkadaşınızın rehberliğinde gerçeği ortaya çıkarmak ve kaçırılan erkek kardeşinizi kurtarmak için yozlaşmış bir sisteme kafa tutuyorsunuz. Silahlarınızı geliştirerek ve yeni güçlendirmeler edinerek Heaven merkezini yerle bir etmeniz gerekiyor.

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Nuclear Throne ise piksel tabanlı grafiklere sahip bir shooter oyunu. İnsanlığın soyunun tükendiği ve mutantların hâkim olduğu bir dünyada geçiyor. Mutasyonla yeni uzuvlara ve yeteneklere sahip olmak için radyasyon toplayarak, güçlü silahlarla çorak arazide savaşarak ilerliyorsunuz. Oyunda amaç Nuclear Throne'a ulaşmak.

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