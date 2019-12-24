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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games mağazasında bugün Celeste oyunu var

    Celeste dağına tırmanan Madeline’nin öyküsünü yaşadığınız Celeste oyunu, sürükleyici oynanış yapısının yanı sıra etkileyici arka plan müzikleri ile de dikkat çekiyor.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Epic Games mağazasında bugün Celeste oyunu var
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    12 Güne 12 Oyun kampanyasında her gün bir ücretsiz oyun dağıtmaya başalyan Epic Games mağazası, kampanyanın beşinci günüde ödüllü Celeste oyununu ücretsiz hale getirdi.

    Celeste neler sunuyor?

    TowerFall geliştiricisi Matt Thorson ve Noel Barry imzası taşıyan Celeste bir oyun fuarı için demo olarak geliştirilmiş ancak beklenmedik ilgi karşısında tam sürüm bir oyun haline getirilmişti. Celeste 2018 yılının en iyi bağımsız oyunu seçildi.

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    Celeste piksel tabanlı grafiklere sahip bir platform oyunu. Madeline adlı karakterin Celeste dağına tırmanmasını konu alan oyun, oynanış mekanikleri ve etkileyici arka plan müziği ile dikkat çekmişti. Ayrıca 700 civarında mücadele ve boss dövüşleri de yer alıyor. Yarın akşam 18.59’a kadar devam edecek kampanya sonrasında mağazada yerini yeni bir oyuna bırakacak.

    Oyun sayfası



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    sniper23 5 dk.
    Bedava oyun?

    Hemen saldırıyorum.
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    TR_mahmutpek 1 sa.
    Çok güzel oyun, kesinlikle oynayın.
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