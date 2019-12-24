Epic Games mağazasında bugün Celeste oyunu var

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12 Güne 12 Oyun kampanyasında her gün bir ücretsiz oyun dağıtmaya başalyan Epic Games mağazası, kampanyanın beşinci günüde ödüllü Celeste oyununu ücretsiz hale getirdi.

Celeste neler sunuyor?

TowerFall geliştiricisi Matt Thorson ve Noel Barry imzası taşıyan Celeste bir oyun fuarı için demo olarak geliştirilmiş ancak beklenmedik ilgi karşısında tam sürüm bir oyun haline getirilmişti. Celeste 2018 yılının en iyi bağımsız oyunu seçildi.

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Celeste piksel tabanlı grafiklere sahip bir platform oyunu. Madeline adlı karakterin Celeste dağına tırmanmasını konu alan oyun, oynanış mekanikleri ve etkileyici arka plan müziği ile dikkat çekmişti. Ayrıca 700 civarında mücadele ve boss dövüşleri de yer alıyor. Yarın akşam 18.59’a kadar devam edecek kampanya sonrasında mağazada yerini yeni bir oyuna bırakacak.

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