Epic Games mağazasında kolay bir şekilde oyun yayınlama dönemi başlıyor

Epic Games mağazasında kendi oyununu yayınla
Epic Games tarafından yapılan açıklamaya göre daha önce oyunların moderatörler tarafından denetlenerek yayına alınması geride kalıyor. Geliştiriciler oyunlarını doğrudan mağazada yayınlayabilecekler.
Beta sürecinden çıkan sistemde geliştiricilerin oyun başına 100$ ödemesi ve belirli şartları karşılaması gerekiyor. Bunlar arasında ayrımcı, yetişkin odaklı veya kanunsuz içeriklere yer verilmemesi, diğer tüm PC mağazalarındaki sürümleriyle uyumlu olması, eğer diğer mağazalardaki sürümlerde başarımlar varsa Epic Games üzerinde bu başarımlara yer verilmesi, yaş sınırlamalarının anlatılması ve belirli bir kalitenin üzerinde olması bulunuyor.
Epic Games oyun satışlarından yüzde 12 kâr payı alıyor. Geliştirici farklı bir oyun içi ödeme sistemi kullandıysa bundan pay istemiyor. Yeni oyun yayınlama sisteminin özellikle bağımsız stüdyoları etkilemesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez