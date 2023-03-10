Epic Games mağazasında kolay bir şekilde oyun yayınlama dönemi başlıyor

Tam Boyutta Gör Epic Games mağazası yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığı ve geliştiricilerin kolay bir şekilde kendi oyunlarını yayınlayabileceği sistemini devreye alıyor. Amaç ise diğer mağazalardaki geliştiricileri çekebilmek.

Epic Games mağazasında kendi oyununu yayınla

Epic Games tarafından yapılan açıklamaya göre daha önce oyunların moderatörler tarafından denetlenerek yayına alınması geride kalıyor. Geliştiriciler oyunlarını doğrudan mağazada yayınlayabilecekler.

Epic Games bu haftanın oyunu 1 hf. önce eklendi

Beta sürecinden çıkan sistemde geliştiricilerin oyun başına 100$ ödemesi ve belirli şartları karşılaması gerekiyor. Bunlar arasında ayrımcı, yetişkin odaklı veya kanunsuz içeriklere yer verilmemesi, diğer tüm PC mağazalarındaki sürümleriyle uyumlu olması, eğer diğer mağazalardaki sürümlerde başarımlar varsa Epic Games üzerinde bu başarımlara yer verilmesi, yaş sınırlamalarının anlatılması ve belirli bir kalitenin üzerinde olması bulunuyor.

Epic Games oyun satışlarından yüzde 12 kâr payı alıyor. Geliştirici farklı bir oyun içi ödeme sistemi kullandıysa bundan pay istemiyor. Yeni oyun yayınlama sisteminin özellikle bağımsız stüdyoları etkilemesi bekleniyor.

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Epic Games oyun yayınlama sistemi değişiyor