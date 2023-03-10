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    Anlık Bildirim

    Epic Games mağazasında kolay bir şekilde oyun yayınlama dönemi başlıyor

    Epic Games mağazasında uzun süren moderatör onaylarına takılmak istemeyen geliştiriciler için kolay oyun yayınlama aracı tanıtıldı. Araç belirli bir ücret istiyor. 
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    Epic Games Tam Boyutta Gör
    Epic Games mağazası yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığı ve geliştiricilerin kolay bir şekilde kendi oyunlarını yayınlayabileceği sistemini devreye alıyor. Amaç ise diğer mağazalardaki geliştiricileri çekebilmek.

    Epic Games mağazasında kendi oyununu yayınla

    Epic Games tarafından yapılan açıklamaya göre daha önce oyunların moderatörler tarafından denetlenerek yayına alınması geride kalıyor. Geliştiriciler oyunlarını doğrudan mağazada yayınlayabilecekler.

    Beta sürecinden çıkan sistemde geliştiricilerin oyun başına 100$ ödemesi ve belirli şartları karşılaması gerekiyor. Bunlar arasında ayrımcı, yetişkin odaklı veya kanunsuz içeriklere yer verilmemesi, diğer tüm PC mağazalarındaki sürümleriyle uyumlu olması, eğer diğer mağazalardaki sürümlerde başarımlar varsa Epic Games üzerinde bu başarımlara yer verilmesi, yaş sınırlamalarının anlatılması ve belirli bir kalitenin üzerinde olması bulunuyor.

    Epic Games oyun satışlarından yüzde 12 kâr payı alıyor. Geliştirici farklı bir oyun içi ödeme sistemi kullandıysa bundan pay istemiyor. Yeni oyun yayınlama sisteminin özellikle bağımsız stüdyoları etkilemesi bekleniyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 22 saat önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 2 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 2 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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