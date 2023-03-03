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    Epic Games 280TL’lik oyun hediye ediyor

    Uzun bir süre önce piyasaya sürülen ve şu anda Steam üzerinde 280TL fiyat etiketi olan Rise of Industry oyunu bir hafta boyunca Epic Games tarafından ücretsiz olarak sunulacak. 
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    Epic Games Tam Boyutta Gör
    Epic Games mağazasının bu hafta hediye ettiği oyun yine oyun severleri sevindirecek. Biraz eski olmasına rağmen fiyatı halen yüksek olan bu oyunu hemen kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Epic Games haftanın oyunu

    Epic Games tarafından sunulan Rise of Industry oyunu girişimcilik ve yönetim türlerini bir araya getiriyor. 1930’lu yıllarda işinizi büyütmek için mücadele ettiğiniz oyunda haritalar sürekli değişiyor ve rekabete giren yapay zekâ oyuncular zayıflıklarınızdan istifade ediyor.

    Bağımsız oyun stüdyosu Dapper Penguin tarafından geliştirilen ve Kasedo Games tarafından yayınlanan oyun yaklaşık 5 yıllık bir geçmişe sahip. Steam üzerinde 280TL olarak satılıyor ve incelemeler de çoğunlukla olumlu.

    Rise of Industry

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    şairane 5 saat önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 17 saat önce

    [resim]

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    ugah6aiw 19 saat önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 22 saat önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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