Epic Games 280TL’lik oyun hediye ediyor

Tam Boyutta Gör Epic Games mağazasının bu hafta hediye ettiği oyun yine oyun severleri sevindirecek. Biraz eski olmasına rağmen fiyatı halen yüksek olan bu oyunu hemen kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Epic Games haftanın oyunu

Epic Games tarafından sunulan Rise of Industry oyunu girişimcilik ve yönetim türlerini bir araya getiriyor. 1930’lu yıllarda işinizi büyütmek için mücadele ettiğiniz oyunda haritalar sürekli değişiyor ve rekabete giren yapay zekâ oyuncular zayıflıklarınızdan istifade ediyor.

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Bağımsız oyun stüdyosu Dapper Penguin tarafından geliştirilen ve Kasedo Games tarafından yayınlanan oyun yaklaşık 5 yıllık bir geçmişe sahip. Steam üzerinde 280TL olarak satılıyor ve incelemeler de çoğunlukla olumlu.

Rise of Industry

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Epic Games bu haftanın oyunu