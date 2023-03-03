Epic Games 280TL’lik oyun hediye ediyor

Epic Games haftanın oyunu
Epic Games tarafından sunulan Rise of Industry oyunu girişimcilik ve yönetim türlerini bir araya getiriyor. 1930’lu yıllarda işinizi büyütmek için mücadele ettiğiniz oyunda haritalar sürekli değişiyor ve rekabete giren yapay zekâ oyuncular zayıflıklarınızdan istifade ediyor.
Bağımsız oyun stüdyosu Dapper Penguin tarafından geliştirilen ve Kasedo Games tarafından yayınlanan oyun yaklaşık 5 yıllık bir geçmişe sahip. Steam üzerinde 280TL olarak satılıyor ve incelemeler de çoğunlukla olumlu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez