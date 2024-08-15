Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

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Tam Boyutta Gör Her hafta verdiği yeni ücretsiz oyunlarla oyuncuları sevindiren Epic Games, Steam'in ardından en sevilen platformlardan biri olmaya devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu hafta sunacağı ücretsiz oyunlar belli oldu. Bu hafta listede, Death's Gambit: Afterlife ve World of Warships için oyun içi hediye bulunuyor.

Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Death's Gambit: Afterlife

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Death's Gambit: Afterlife, RPG temalı tek kişilik bir 2D aksiyon oyunu. Oyunda, ölümün hizmetine bağlı bir ajan olarak, ölümsüz koruyuculara meydan okuyor ve Siradon'un içinde gizlenen dehşetlerle yüzleşiyorsunuz. Diğer tarafta 22 Ağustos'a kadar World of Warships için Starter Pack: Albany paketi de erişilebilir olacak. Ancak bu içeriğin yalnızca Epic oluşturulan World of Warships oyun hesaplarıyla uyumu olduğunu belirtelim.

Her iki içerik, 15-22 Ağustos tarihleri arasında Epic Game Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu 1 hf. önce eklendi

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

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Epic Games Store 1.000TL değerinde oyun hediye ediyor